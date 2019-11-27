27.11.2019, 18:33

Касса по безработице заключила соглашение о сотрудничестве со стекольным заводом в Ярваканди


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Касса по безработице заключила соглашение о сотрудничестве со стекольным заводом в Ярваканди
Pressifoto

Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел и члены правления O-I Estonia AS Кайдо Турро и Андрес Лухтоя подписали сегодня соглашение о сотрудничестве со стекольным заводом в Ярваканди.

O-I Estonia AS является самым крупным производителем стеклянной тары. В 1995 году крупнейший в мире производитель стеклянной упаковки американский концерн Owens-Illinois приобрел стекольный завод в Ярваканди, где сегодня работает более 160 работников.

”Местный завод является единственным в регионе заводом, который производит высококачественное прозрачное стекло. Беспрерывное производство стекла в течение 140 лет в Ярваканди стало возможно благодаря людям — всем тем, кто в течение этих десятилетий своей работой вносил вклад в стекольную промышленность Эстонии”, — сказал член правления O-I Estonia AS Кайдо Турро.

Несколько лет назад предприятие стало активно сотрудничать с кассой по безработице по вопросам поиска работников. Стекольный завод Ярваканди участвовал в ярмарках труда кассы по безработице как в Рапламаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Валгамаа, так и в Харьюмаа, где знакомили соискателей с предлагаемой работой и нанимали новых работников. ”Поиск новых, и особенно подходящих работников, на рынке труда и в нашем регионе сегодня достаточно сложная задача. В этом году мы нашли хороших работников на ярмарках труда кассы по безработице и на организованных именно для нас инфоднях в Йыхви и Рапла. Надеемся, что сотрудничество с кассой по безработице даст нам возможность еще больше приносить пользу обществу, создавая и предлагая рабочие места в Ярваканди”, — сказал Турро.

Касса по безработице высоко ценит сотрудничество со стекольным заводом O-I Ярваканди по найму работников и их готовность предлагать свои работникам обучение. Надеемся, что касса по безработице сможет многосторонне помочь предприятию, и тесное сотрудничество продолжится и в будущем”, — отметила руководитель Рапламааского отделения кассы по безработице Илви Пере.подтверждением того, что сотрудничество продолжается.

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