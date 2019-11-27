Касса по безработице заключила соглашение о сотрудничестве со стекольным заводом в Ярваканди

Несколько лет назад предприятие стало активно сотрудничать с кассой по безработице по вопросам поиска работников. Стекольный завод Ярваканди участвовал в ярмарках труда кассы по безработице как в Рапламаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Валгамаа, так и в Харьюмаа, где знакомили соискателей с предлагаемой работой и нанимали новых работников. ”Поиск новых, и особенно подходящих работников, на рынке труда и в нашем регионе сегодня достаточно сложная задача. В этом году мы нашли хороших работников на ярмарках труда кассы по безработице и на организованных именно для нас инфоднях в Йыхви и Рапла. Надеемся, что сотрудничество с кассой по безработице даст нам возможность еще больше приносить пользу обществу, создавая и предлагая рабочие места в Ярваканди”, — сказал Турро.

”Касса по безработице высоко ценит сотрудничество со стекольным заводом O-I Ярваканди по найму работников и их готовность предлагать свои работникам обучение. Надеемся, что касса по безработице сможет многосторонне помочь предприятию, и тесное сотрудничество продолжится и в будущем”, — отметила руководитель Рапламааского отделения кассы по безработице Илви Пере.подтверждением того, что сотрудничество продолжается.