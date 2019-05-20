Касса по безработице поддержит в этом году обучение в 35 учебных заведениях

Руководитель отдела Кассы по безработице по повышению квалификации и услуг по карьере Керстин Холланд говорит, что именно поэтому нужно быть готовым постоянно развиваться или к тому, чтобы изучить что-нибудь совершенно новое. ”Касса по безработице поддерживает получение профессионального и высшего образования как безработных, так и работающих людей”.

Касса по безработице поддерживает обучение по тем специальностям, на которые в будущем будет больший спрос на работников, а также где уже сейчас наблюдается нехватка работников с подходящей квалификацией. Специальности выбраны на основе исследований OSKA, и этот список каждый год пополняется.

В этом году можно выбрать из более чем 100 учебных программ в 35 учебных заведениях, учиться можно по всей Эстонии как на эстонском, так и на русском языке. ”Учится можно на оператора робота, строителя бревенчатых домов. Из новых специальностей можно выбрать технический дизайн одежды и специальный педагог”, — перечисляет Керстин Холланд. С выбором специальностей можно ознакомиться на сайте Кассы по безработице, там же можно также забронировать время к консультанту по карьере, который поможет выбрать специальность и предложит помощь в ходатайстве о пособии.