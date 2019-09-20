Касса по безработице: осенняя ярмарка труда и карьеры – площадка для встречи работодателей и соискателей работы
24 сентября, в Котле культуры, с 11 до 17 часов, пройдет традиционная осенняя ярмарка труда и карьеры.
24 сентября, в Котле культуры, с 11 до 17 часов, пройдет традиционная осенняя ярмарка труда и карьеры.
Касса по безработице организует ярмарки в Таллинне два раза в год: весной, когда фирмы ищут временных работников на летний период, и осенью, когда эти временные работы закончились и работодатели более активно начинают набирать людей уже на постоянные рабочие места.
Ярмарка — это в первую очередь работодатели и соискатели работы, это площадка для первого знакомства, первого впечатления, первого собеседования. Несмотря на то, что сегодня найм работников и поиск работы переместился большей частью в интернет, общаясь каждый день и с соискателями работы, и с работодателями, Касса по безработице видит необходимость в реальных встречах и живом общении. Ярмарки труда и карьеры выполняют при этом несколько функций и помогают всем сторонам рынка труда.
Для работодателя это хорошая возможность укрепить свою позицию на рынке, как рассказать о своей фирме и об условиях работы, так и пообщаться с потенциальными работниками. В то же время, это хорошая возможность встретиться с другими работодателями, обменяться опытом, а также узнать о других услугах Кассы по безработице для работодателей.
Для соискателя работы это возможность за один день пообщаться напрямую со множеством работодателей, задать интересующиеся вопросы и даже пройти первые короткие собеседования. Это возможность получить информацию об услугах Кассы по безработице, которые направлены не только на безработных, а также посетить семинары на полезные и актуальные для рынка труда темы.
Люди с пониженной трудоспособностью на ярмарке могут как получить консультацию и пообщаться со специалистами Кассы по безработице, так и узнать у работодателей, какие возможности и условия трудоустройства они предлагают.
Молодые люди на ярмарке смогут подыскать для себя работу, которую можно совмещать с учебой, или узнать у работодателей о возможностях практики. Также можно получить информацию об услугах для молодежи и о том, как пригласить Кассу по безработице, например, в школу.
На площадке для молодежи обсудят следующие темы:
· Неформальное обучение — что это?
· Какие навыки нужны, чтобы добиться успеха в жизни?
На месте будет также проводиться розыгрыш — заведите новые знакомства и выиграйте приз!
Также на ярмарке можно будет узнать о возможностях трудоустройства в других европейских странах, в этот раз приедут EURES-специалисты из Дании, Финляндии, Польши, Латвии, Германии и Голландии. Также все желающие смогут побеседовать с консультантами по карьере Кассы по безработице или записаться на консультацию в удобное для них время.
Изменения на рынке труда происходят очень быстро, даже если у вас есть работа, то стоит быть в курсе того, какова сейчас ситуация на рынке труда, люди какой профессии и с какими навыками востребованы в данный момент и будут востребованы в будущем, какие есть возможности и что предлагает Касса по безработице.
Поэтому на ярмарку труда и карьеры, которая пройдет 24 сентября с 11 до 17 часов в Таллинне, в Котле культуры, приглашаются все желающие! Вход на ярмарку свободный! Дополнительная информация: www.toomess.ee
Если у вас нет возможности посетить ярмарку труда и карьеры в Котле культуры, то посетите виртуальную ярмарку: www.toomess.ee/tallinn.
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