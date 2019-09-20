Касса по безработице: осенняя ярмарка труда и карьеры – площадка для встречи работодателей и соискателей работы

Касса по безработице организует ярмарки в Таллинне два раза в год: весной, когда фирмы ищут временных работников на летний период, и осенью, когда эти временные работы закончились и работодатели более активно начинают набирать людей уже на постоянные рабочие места.

Ярмарка — это в первую очередь работодатели и соискатели работы, это площадка для первого знакомства, первого впечатления, первого собеседования. Несмотря на то, что сегодня найм работников и поиск работы переместился большей частью в интернет, общаясь каждый день и с соискателями работы, и с работодателями, Касса по безработице видит необходимость в реальных встречах и живом общении. Ярмарки труда и карьеры выполняют при этом несколько функций и помогают всем сторонам рынка труда.

Для работодателя это хорошая возможность укрепить свою позицию на рынке, как рассказать о своей фирме и об условиях работы, так и пообщаться с потенциальными работниками. В то же время, это хорошая возможность встретиться с другими работодателями, обменяться опытом, а также узнать о других услугах Кассы по безработице для работодателей.

Для соискателя работы это возможность за один день пообщаться напрямую со множеством работодателей, задать интересующиеся вопросы и даже пройти первые короткие собеседования. Это возможность получить информацию об услугах Кассы по безработице, которые направлены не только на безработных, а также посетить семинары на полезные и актуальные для рынка труда темы.