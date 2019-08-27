Касса по безработице и AS SilSteve заключили соглашение о сотрудничестве
Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел и член правления AS SilSteve Яанус Паас подписали в Силламяэ соглашение о сотрудничестве.
Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел и член правления AS SilSteve Яанус Паас подписали в Силламяэ соглашение о сотрудничестве.
Соглашение о сотрудничестве является хорошим примером того, как частный и публичный сектор изменяют рынок труда к лучшему, и с подписанием соглашения сотрудничество будет продолжаться. Касса по безработице внимательно относится к выбору партнеров, и заключению соглашения предшествует длительное сотрудничество.
AS SilSteve – это мультифункциональный терминал в порту Силламяэ, где работает более 100 человек. Работодатель вкладывает как в современную технологию, рабочие помещения, так и в развитие работников, а также активно использовал пособия на обучение работников и возможности поиска новых работников, которые предлагает касса по безработице. Своих работников работодатель обучал и за пределами Европейского Союза, так как это специализация очень редкая.
На сегодняшний день касса по безработице заключила уже 54 соглашения о сотрудничестве. Соглашения о сотрудничестве организация начала заключать в 2012 году с целью достичь сотрудничества со всеми важными для кассы по безработице компаниями в каждом уезде.
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