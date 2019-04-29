Как найти свою первую работу?

Для поиска работы не стоит ждать какого-то конкретного события, всегда можно написать интересующему вас работодателю самому, в этом могут помочь молодежные работники, учителя или специалисты по карьере из кассы по безработице. ”Работодатели ценят смелость и инициативу”, говорит руководитель услуг молодежной гарантии.

Во время практики можно не только посмотреть интересующую профессию, но и попробовать поработать. ”Как правило, практику проходят в рамках конкретной специальности в высших и профессиональных учебных заведениях, но также практика может быть пройдена как услуга кассы по безработице”, добавила Сеэме.

Также не стоит забывать работу волонтером, так как это лучший способ получить свой первый опыт работы. ”Его также хорошо указать в резюме, что вы внесли свой вклад на благо и развитие общества. Для работодателя важен предыдущий опыт работы и всегда предпочтительнее тот кандидат, у которого есть какой-либо опыт”, объясняет специалист по карьере.

Сегодня есть также множество возможностей работать волонтером за границей. Например, можно поехать в Японию восстанавливать рисовые поля, а в Турцию могут поехать те, кому интересна кинематография. В Южную Америку, в Эквадор, в тропические леса ищутся спасатели животных, гиды, а также учителя английского языка в детские лагеря.

С чего начать? Сеэме советует начать поиски работы со своих родителей, родственников, друзей и знакомых, вдруг случайно именно сейчас папа подруги вашей сестры ищет в свою фирму работников. Работодатели охотнее берут на работу людей, которых уже знают и советуют их работники, чем тех, о которых у них совсем нет информации.

В CV можно указать различную информацию

”При составлении CV стоит обратить внимание на то, что если у вас мало опыта работы, то все равно можно указать все то, чем вы занимались — например, организацию школьных мероприятий, различные мероприятия в молодежных центрах и дружинах, а также участие в волонтерской работе”, отмечает Сеэме.

Вишенкой на торте будет, если вы добавите контакты рекомендателя. ”Рекомендателем может быть руководитель кружка по интересам или учитель, а также просто тот, кто вас очень хорошо знает. Но для этого нужно спросить их согласие”, добавила специалист по карьере.

Сеэме также добавила, что такой вещи как пробный день на самом деле не существует. ”Если вы проработаете один день, то вы должны получить за него зарплату”. Вариантов трудового договора очень много, и вы не должны знать все эти варианты, но перед подписанием договора обязательно нужно посоветоваться или со своими родителями, или со специалистом по карьере.

В части оплаты труда стоит учитывать, что у несовершеннолетних в сравнении со взрослыми нет отличий, действует такая же минимальная заработная плата, которая в 2019 году составляет 3,12 евро в час или 540 евро в месяц.