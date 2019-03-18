Исследование: Эстония занимает последнее место в Балтийских странах с точки зрения гибкости трудовой занятости

”Наш показатель индекса гибкости трудовой занятости, установленный в результате научного исследования, составил 59.0. Это соответствует уровню Словакии, Швеции, Испании и Польши, но сильно отстаёт от показателей Латвии и Литвы, которые составляют соответственно 68.3 и 70.0. Исследование показало, что правовые отношения, регулирующие наш рынок труда, недостаточно гибкие, чтобы обеспечить работникам необходимый уровень защищённости. Негибкая политика трудовой занятости ведёт, скорее, к более высокому уровню безработицы, снижению потребления и производительности, в то время как более гибкий рынок туда, увеличил бы общую конкурентоспособность государства”, — пояснила Анника Каабель, приглашенный научный сотрудник Эстонской Школы Бизнеса (EBS), которая входила в состав исследовательской группы.

При определении индекса гибкости трудовой занятости оценивается три этапа трудовой занятости — гибкость правовых отношений, регулирующих приём на работу, рабочего времени и увольнения с работы. Также сравниваются требования законодательства различных стран, применяемые к срочным договорам, к испытательному сроку, к минимальной зарплате, рабочему времени, отпуску (в т.ч. к отпуску по уходу за ребёнком), к гендерной дискриминации и к расходам, связанным с сокращением. Максимальный уровень индекса гибкости трудовой занятости составляет 100,0 и вычисляется как среднее значение оценки различных этапов трудовой занятости.