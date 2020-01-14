14.01.2020, 09:51

Искать и обучать работников затратно. Узнайте, как в этом может помочь Касса по безработице!

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Рийна Кург, руководитель услуги в Кассе по безработице
EST
Töötukassa
TöötukassaFoto: Hendrik Osula

Потребность работодателей в работниках разных профессий и квалификаций постоянно меняется. Новые рабочие места требуют наличия новых навыков. Вы помните как выглядел стол бухгалтера еще 30 лет назад? На почетном месте там лежали счеты, считать на которых учили в школе – на сегодняшний день это совершенно бесполезный навык.

Эксперты считают, что меняется и характер работы. Для того чтобы развивалась экономика, нужно пересмотреть трудовые отношения, организацию работы и соединить потребность в работниках с навыками, которые необходимы. Работники должны быть готовы адаптироваться и приобретать новые навыки, а работодатели должны согласиться с ситуацией, когда найти ”готового” работника будет все труднее.
Для поиска работников существует множество возможностей. Проще всего выставить объявление о работе на портале кассы по безработице. При внесении данных о предлагаемой работе работодатель сразу может видеть, сколько в базе данных кассы по безработице подходящих для этой работы кандидатов. В базе данных кассы по безработице более 30 000 резюме. Если работники подходящей квалификации все же не находятся, то стоит задуматься о том, как обучить таких людей в соответствии с потребностями компании.

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Касса по безработице с помощью пособия на обучение работников поддерживает найм работников по специальностям, спрос на которые в ближайшие годы будет расти, и по которым недостаточно работников с подходящей подготовкой. Касса по безработице сотрудничает с квалификационным центром Kutsekoda, который делает обзор потребности рабочей силы и навыков по сферам деятельности (т.н. исследования OSKA). О пособии на обучение работников могут ходатайствовать работодатели, которые разместили на портале кассы по безработице предложения о работе по этим специальностям, но им не удалось все-таки найти людей нужной квалификации.

Этой возможностью воспользовался, например, завод по производству шпона и фанеры в Йыгевамаа Estonian Plywood AS. Предприятие было основано в июле 2017 года. Прошло около двух лет, как первая фанерная плита была изготовлена. За это время проходило строительство и проектирование дизайна завода, а также занимались проектами по персоналу, продажам, покупкам, качеству и реализацией других проектов. Сегодня фирма завершает строительство и установку оборудования, а также занимается обучением работников и повышением производительности завода. На данный момент у них около 150 работников.

Завод Estonian Plywood AS набрал на свое производство фанерного завода работников и техников производственного оборудования. В общей сложности касса по безработице помогла Estonian Plywood AS в обучении 103 работников. Сотрудничество с кассой по безработице началось с одного телефонного звонка — специалист кассы по безработице связался с предприятием и рассказал о возможностях пособии на обучение работников. Руководители предприятия подчеркивают, что залог успеха в сотрудничестве с консультантом работодателей именно в своем регионе, это очень помогает разобраться с кажущими на первый взгляд бюрократическими проблемами. ”Удобнее всего было ходатайствовать о пособии в электронной среде кассы по безработице, и если появлялись технические проблемы, то специалисты кассы по безработице всегда приходили на помощь и помогали двигаться дальше. Приятным сюрпризом стало быстрое рассмотрение и принятие решения оценочной комиссией кассы по безработице”, руководители предприятия делятся своим опытом и добавляют: ”Мы советуем обязательно узнать о возможностях поддержки и открыто поговорить с консультантом работодателей в своем регионе, который поможет сделать все необходимые приготовления для ходатайства о пособии и позднее будет помогать с отчетностью. Так как ставки пособия на обучение, которое предлагает касса по безработице, достаточно привлекательны, то разумно потратить эти несколько дней на то, чтобы углубиться в тему и запустить проект”.

Таллинский технический университет специально для работников составил предназначенную для них учебную программу курса ”Базовое обучение по производству фанеры”. Шесть групп обучения при поддержке кассы по безработице уже прошли курсы и сдали экзамены. Так как большинство работников Estonian Plywood AS не имеют опыта работы на производстве шпона и фанеры, то базовое обучение дало им возможность увидеть общую картину и значительно быстрее приступить к работе. Так как дополнительное обучение работников в фазе запуска завода частично финансировалось государством, то у предприятия останутся ресурсы для планирования новых курсов и заказа дополнительного обучения.
Касса по безработице поддерживает обучение, в ходе которого работник проходит курсы в объеме не менее 80 академических часов. Курсы должны проходить в течение одного года.

Касса по безработице компенсирует работодателю расходы на обучение работников, расходы на зарплату за то время, когда работник был на курсах (минимальная ставка часовой оплаты), а также возмещает работодателю транспортные расходы, связанные с участием работника в обучении. На одного работника, как правило, возмещают до 50% вышеназванных расходов, но не более 1250 евро. Если новый работник из числа зарегистрированных безработных, то возмещается 100% расходов на обучение, но не более 2500 евро на одного работника. С работником нужно заключить бессрочный трудовой договор или срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев. Заявление о пособии на обучение работников нужно подать до начала обучения.

Решение о получении пособия приходит в течение 3-4 недель. Сначала работодатель сам берет на себя все расходы, связанные с обучением. Пособие на обучение платится работодателю на основании отчета о расходах.

У Estonian Plywood AS есть планы на будущее в сотрудничестве с кассой по безработице провести групповые консультации с консультантом по карьере для производственного коллектива, в ходе которых работники лучше узнают друг друга, ценности организации, а также о том, какая сейчас ситуация — что хорошо, какие у работников ожидания и что нужно изменить на личном, коллективном и организационном уровне.
Дополнительная информация:

• С точными условиями для ходатайства о пособии на обучение работников можно ознакомиться на сайте кассы по безработице в рубрике Работай и учись.

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