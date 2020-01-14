Искать и обучать работников затратно. Узнайте, как в этом может помочь Касса по безработице!

Таллинский технический университет специально для работников составил предназначенную для них учебную программу курса ”Базовое обучение по производству фанеры”. Шесть групп обучения при поддержке кассы по безработице уже прошли курсы и сдали экзамены. Так как большинство работников Estonian Plywood AS не имеют опыта работы на производстве шпона и фанеры, то базовое обучение дало им возможность увидеть общую картину и значительно быстрее приступить к работе. Так как дополнительное обучение работников в фазе запуска завода частично финансировалось государством, то у предприятия останутся ресурсы для планирования новых курсов и заказа дополнительного обучения.

Касса по безработице поддерживает обучение, в ходе которого работник проходит курсы в объеме не менее 80 академических часов. Курсы должны проходить в течение одного года.

Касса по безработице компенсирует работодателю расходы на обучение работников, расходы на зарплату за то время, когда работник был на курсах (минимальная ставка часовой оплаты), а также возмещает работодателю транспортные расходы, связанные с участием работника в обучении. На одного работника, как правило, возмещают до 50% вышеназванных расходов, но не более 1250 евро. Если новый работник из числа зарегистрированных безработных, то возмещается 100% расходов на обучение, но не более 2500 евро на одного работника. С работником нужно заключить бессрочный трудовой договор или срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев. Заявление о пособии на обучение работников нужно подать до начала обучения.

Решение о получении пособия приходит в течение 3-4 недель. Сначала работодатель сам берет на себя все расходы, связанные с обучением. Пособие на обучение платится работодателю на основании отчета о расходах.

У Estonian Plywood AS есть планы на будущее в сотрудничестве с кассой по безработице провести групповые консультации с консультантом по карьере для производственного коллектива, в ходе которых работники лучше узнают друг друга, ценности организации, а также о том, какая сейчас ситуация — что хорошо, какие у работников ожидания и что нужно изменить на личном, коллективном и организационном уровне.

Дополнительная информация:

• С точными условиями для ходатайства о пособии на обучение работников можно ознакомиться на сайте кассы по безработице в рубрике Работай и учись.