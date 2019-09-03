ФОТО: Эстонский работодатель оплачивает татуировки практикантам

Что средний работодатель обещает работнику кроме зарплаты? Бесплатный кофе? Домашний офис? Это уже становится обычным. А Tele2 пообещало практикантам, проходившим практику у руководителей предприятия, сделать бесплатные татуировки.
На руках руководителя Tele2 Криса Роббинса красуются татуировки, которые символизируют его личные ценности, теперь тату есть и у двух практикантов, в течение года проходивших практику у руководителей Tele2.
Начало программы практики сопровождалось обещанием, что по её окончании у практикантов будет возможность по примеру исполнительного директора предприятия сделать себе татуировку, причём за счёт работодателя. Из трёх девушек, проходивших практику, две этой возможностью воспользовались.
”Было круто. Я чувствовала, что хочу оставить что-то на память об этой практике. Поэтому, как и Крис, сделала на руке тату — это важная для меня ценность в двоичном коде”, — сказала Кристи-Мария, практикант исполнительного директора Tele2. А маленькая птичка, татуировка, которую сделала себе Хейди, практикант финансового директора, символизирует смелость и напоминает о главном человеке, который её вдохновлял — о матери.
Как думаете, это классный компенсационный пакет или просто глупость? Хотите получить оплату татуировки от своего работодателя? Или будете просить о чем-то более крутом?
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