Дефицит рабочей силы вынуждает жителей Эстонии работать сверхурочно

Исследование, в котором участвовало более 3500 работников, показало, что на работниках Эстонии по-прежнему лежит очень большая нагрузка, поэтому многие вынуждены работать больше, чем предусмотрено. В ходе последнего исследования CVKeskus.ee выяснилось, что 43 % работников регулярно работают сверхурочно, а почти пятая часть (19 %) выполняет сверхурочную работу бесплатно.
Из исследования, картографирующего рабочую нагрузку и рабочее время, выяснилось, что в Эстонии 43 % работников регулярно работают сверхурочно. Около четверти работников (24 %) получают за сверхурочные доплату, однако 19 % не получают за сверхурочные никакой компенсации. 28 % работников сталкивались со сверхурочной работой, но в редких случаях. Таким образом, 71 % работников Эстонии работают больше положенного.
”Растущая рабочая нагрузка тесно связана с дефицитом рабочей силы”, — считает менеджер по маркетингу крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. ”Поскольку во многих сферах найти работников сложно, то работу просто распределяют между имеющимися работниками. Ярким примером тому являются сектор ИТ и строительный сектор, где уже в течение многих лет сложно найти людей, и более половины работников этих сфер работают сверхурочно. Из результатов исследования следует, что повышенная нагрузка не всегда означает более высокую зарплату”, — добавил Хенри Аувяэрт.
Опасность переработки выше среди молодежи
CVKeskus.ee проводит исследование сверхурочной работы уже четыре года. По сравнению с 2018 годом (сверхурочную работу тогда выполняли 45 % работников), хотя ситуация и улучшилась на пару процентных пунктов, этот показатель по-прежнему очень высокий.
Исследование опровергает и то утверждение, что выполнение сверхурочных — это скорее привычка старших поколений. Результаты показывают, что чем моложе работник, тем выше вероятность, что он согласится на сверхурочную работу. Среди работников моложе 39 лет сверхурочные выполняли 46 %, среди людей более старшего возраста этот показатель составил 39 %. Более того, среди 25-летних со сверхурочной работой сталкивалась почти половина отвечавших (49 %).
”В последнее время вновь на повестку дня всплыла идея 6-часового рабочего дня. Однако, исходя из сверхурочных, в реальности 6-часовой рабочий день означал бы 7-часовой рабочий день почти для половины работников, и, по всей вероятности, выполнение сверхурочной работы увеличилось бы еще больше”, — считает Хенри Аувяэрт.
Больше всего сверхурочных выполняется в Тарту и Ида-Вирумаа
Если среди работников с высшим образованием сверхурочно работали 42 %, а со средним образованием — 50 %, то между сферами разница не такая большая. Больше всего сверхурочной работы было у строителей и работников сферы недвижимости, а также у работников сфер инфотехнологии, транспорта и логистики, обслуживания клиентов, промышленности и производства.
”Удивительно, что за один год значительно сократилось число руководителей, работавших сверхурочно. Если в прошлом году на работе задерживались более 56 % руководителей, то в этот раз этот показатель снизился до 43 %”, — добавил Хенри Аувяэрт.
По регионам больше и дольше всего работают жители Тарту и Ида-Вирумаа, где сверхурочную работу выполняют 46 % работников. Самое лучшее положении в Вильянди, где сверхурочно работают всего 37 % работников.
CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) — созданный в 2000 году крупнейший в Эстонии портал поиска работы, который в 2019 году посетили уже свыше 14 миллионов раз.
Топ 5 сфер, где работники больше всего работают сверхурочно
1) Строительство и недвижимость (51 % работников работают сверхурочно)
2) Инфотехнология (51 %)
3) Транспорт и логистика (50 %)
4) Обслуживание клиентов (47 %)
5) Промышленность и производство (46 %)
Больше всего сверхурочных делают в Тарту и Ида-Вирумаа
1) Ида-Вирумаа (46 % работников работают сверхурочно)
2) Тарту (46 %)
3) Таллинн (43 %)
4) Пярну (40 %)
5) Вильянди (37 %)
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