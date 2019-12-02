Дефицит рабочей силы вынуждает жителей Эстонии работать сверхурочно

Исследование опровергает и то утверждение, что выполнение сверхурочных — это скорее привычка старших поколений. Результаты показывают, что чем моложе работник, тем выше вероятность, что он согласится на сверхурочную работу. Среди работников моложе 39 лет сверхурочные выполняли 46 %, среди людей более старшего возраста этот показатель составил 39 %. Более того, среди 25-летних со сверхурочной работой сталкивалась почти половина отвечавших (49 %).

”В последнее время вновь на повестку дня всплыла идея 6-часового рабочего дня. Однако, исходя из сверхурочных, в реальности 6-часовой рабочий день означал бы 7-часовой рабочий день почти для половины работников, и, по всей вероятности, выполнение сверхурочной работы увеличилось бы еще больше”, — считает Хенри Аувяэрт.

Больше всего сверхурочных выполняется в Тарту и Ида-Вирумаа





Если среди работников с высшим образованием сверхурочно работали 42 %, а со средним образованием — 50 %, то между сферами разница не такая большая. Больше всего сверхурочной работы было у строителей и работников сферы недвижимости, а также у работников сфер инфотехнологии, транспорта и логистики, обслуживания клиентов, промышленности и производства.

”Удивительно, что за один год значительно сократилось число руководителей, работавших сверхурочно. Если в прошлом году на работе задерживались более 56 % руководителей, то в этот раз этот показатель снизился до 43 %”, — добавил Хенри Аувяэрт.

По регионам больше и дольше всего работают жители Тарту и Ида-Вирумаа, где сверхурочную работу выполняют 46 % работников. Самое лучшее положении в Вильянди, где сверхурочно работают всего 37 % работников.

CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) — созданный в 2000 году крупнейший в Эстонии портал поиска работы, который в 2019 году посетили уже свыше 14 миллионов раз.

Топ 5 сфер, где работники больше всего работают сверхурочно



1) Строительство и недвижимость (51 % работников работают сверхурочно)

2) Инфотехнология (51 %)

3) Транспорт и логистика (50 %)

4) Обслуживание клиентов (47 %)

5) Промышленность и производство (46 %)

Больше всего сверхурочных делают в Тарту и Ида-Вирумаа

