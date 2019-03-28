Bolt нанял на работу финансового директора Spotify

”Мне очень приятно, что Йохан решил присоединиться к нам — у него за спиной блестящая карьера в Spotify, где он привлек 2 миллиарда евро инвестиций и помог предприятию расширить штат работников от сотен сотрудников до тысяч. Bolt продолжает расти со скоростью молнии. Мы расширяемся и выходим на рынки новых городов и стран как в Европе, так и в Африке. Поэтому очень важно, чтобы у нашего финансового директора был бы опыт в привлечении капитала,” — сказал основатель и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг.

В Bolt Бергквист будет отвечать за области, которые связаны с ростом предприятия — финансы, инвестиции, юридические вопросы, а также за персонал и культуру работы. ”Я всем сердцем и душой переживаю за европейский технологический сектор, поэтому возможность присоединиться к Bolt и увидеть, как предприятие станет настоящим лидером в транспортной сфере, для меня крайне интересна. Bolt расширяется очень быстро, и я с удовольствием вложу свой опыт в еще более быстрый рост предприятия”, — говорит финансовый директор Bolt Йохан Бергквист.

В течение этого года, когда Бергквист работал в Spotify, количество работников выросло с нескольких сотен до четырех тысяч. Он входил в команду, которая вывела предприятие на биржу Нью-Йорка. Предприятие было оценено в 30 миллиардов долларов, что делает шведскую фирму самым ценным стартапом в Европе.

Бергквист изучал право в Стокгольмском университете и финансовый менеджмент в Шведском технологическом институте KTH.