19.09.2019, 12:09

Более 25 работодателей будет представлено на Ярмарке труда и карьеры в Вильяндимаа


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Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas
Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas KultuurikatlasFoto: Priit Simson

В Вильянди, 26 сентября, в центре UKU пройдет ярмарка труда и карьеры Вильяндимаа. На пятой по счету ярмарке труда будет представлено более 25 работодателей партнеров по сотрудничеству, а также свыше 100 рабочих мест. Работа будет предлагаться в основном в Вильяндимаа, а также в Пярну и Таллинне.

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Вильяндимаа Мерит Лаан, ярмарка является хорошей возможностью напрямую узнать у работодателей об условиях работы, также ознакомиться с возможностями обучения.

Впервые ярмарка труда пройдет в центре UKU, куда в конце прошлого года переехало местное отделение кассы по безработице. ”Новое место станет хорошей возможностью познакомиться с работодателями, возможностями обучения и темами по карьере также для тех людей, которые помещают центр в обеденное время или делают ежедневные покупки”, добавила Лаан.

В этом году в фокусе ярмарки молодежь. На молодежной площадке учебные заведения расскажут о возможностях обучения, будет проходить игра по карьере. На ярмарку приглашаются и работающие люди, на втором этаже центра, в помещениях кассы по безработице будет площадка для семинаров, где внимание будет обращено на три направления: работа и здоровье, карьера и возможности обучения.

Двери ярмарки открыты с 10 до 13, и вход на ярмарку свободный.

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