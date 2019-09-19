Более 25 работодателей будет представлено на Ярмарке труда и карьеры в Вильяндимаа

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Вильяндимаа Мерит Лаан, ярмарка является хорошей возможностью напрямую узнать у работодателей об условиях работы, также ознакомиться с возможностями обучения.

Впервые ярмарка труда пройдет в центре UKU, куда в конце прошлого года переехало местное отделение кассы по безработице. ”Новое место станет хорошей возможностью познакомиться с работодателями, возможностями обучения и темами по карьере также для тех людей, которые помещают центр в обеденное время или делают ежедневные покупки”, добавила Лаан.

В этом году в фокусе ярмарки молодежь. На молодежной площадке учебные заведения расскажут о возможностях обучения, будет проходить игра по карьере. На ярмарку приглашаются и работающие люди, на втором этаже центра, в помещениях кассы по безработице будет площадка для семинаров, где внимание будет обращено на три направления: работа и здоровье, карьера и возможности обучения.

Двери ярмарки открыты с 10 до 13, и вход на ярмарку свободный.