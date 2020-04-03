03.04.2020, 09:02

Звонки с вопросами захлестнули Трудовую инспекцию: многие касаются уменьшения зарплаты и правила 2+2

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Сийри Лийва
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Звонки с вопросами захлестнули Трудовую инспекцию: многие касаются уменьшения зарплаты и правила 2+2
Karin Kaljuläte / Erakogu

Если до кризиса, связанного с коронавирусом, на телефон Трудовой инспекции ежедневно поступает в среднем 176 звонков, то 31 марта это число составило 1237. Больше всего людей беспокоило то, на сколько и на каких условиях работодатель может в нынешней ситуации уменьшить зарплату.

Число звонков на нашу консультационную линию многократно выросло. 31 марта, к примеру, было 1237 звонков", - говорит руководитель Трудовой инспекции по коммуникациям Кристель Абель. "Проблем у людей много, большинство связаны с уменьшением зарплаты", - добавила она.

Действительно, работодатель вправе временно односторонне сократить зарплату, если для этого выполнены условия. Для этого должны быть чрезвычайные обстоятельства, какими сейчас является положение, сложившееся из-за коронавируса. Поэтому одностороннее снижение зарплаты в случае большинства предприятий обоснованно.

Ниже минималки зарплату снижать нельзя

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Нужно иметь в виду, что работодатель должен предупредить о снижении зарплаты за 14 дней, и у работника есть 7 дней подумать, чтобы высказать по этому поводу свое мнение. При этом нужно учитывать, что работодатель не может снизить зарплату ниже минимальной, даже в том случае, когда работник работал за минималку.

На этой неделе в Трудовую инспекцию стали поступать сообщения касательно правила 2+2. Согласно ему, в общественных местах не могут собираться вместе одновременно более 2 человек, и один человек должен держаться от другого на расстоянии по меньшей мере 2 метра.

"Как работники, так и работодатели сообщают, что люди приходят с симптомами болезни на работу и в магазин, и при этом не соблюдают правило 2+2. Продавцы переживают, что в магазин ходят по-прежнему группами по нескольку человек (в том числе семьи с детьми), что увеличивает число контрактов и повышает вероятность заражения работников торговли", - отмечает Трудовая инспекция.

Проблемой является и нахождение людей с признаками заболевания на работе: люди не хотят брать больничный, потому что потеряют в зарплате. "Такое поведение безусловно увеличивает вероятность заражения, и не помогает борьбе с вирусом", - констатирует инспекция.

Обычно после получения сигнала Трудовая инспекция связывается с работодателем и обсуждает с ним ситуацию и дает совет. "С сетями розничной торговли мы общаемся регулярно, c тем, чтобы на здоровье и безопасность работников обращалось достаточно внимания", - отметила Абель.

Трудовая инспекция также выражает признательность тем магазинам, которые для напоминания покупателям о необходимости держать 2-метровую дистанцию сделали перед кассами разметку, а также напоминают об этом по внутренней трансляции.

"Встречаются, к сожалению и такие магазины, в которых сама разметка составляет менее 2 метров", - отмечает инспекция. "Если речь идет о сантиметрах туда-сюда, то это ерунда, но ошибиться наполовину - это уже слишком".

Охранники могут сделать людям замечания

Инспекция обращается с просьбой к охранникам: "Следите, чтобы люди соблюдали ограничения и держали дистанцию. Охранник может при необходимости сделать посетителю замечание - "прошу отодвинуться друг от друга подальше", если люди, к примеру, столпились у кассы".

Трудовая инспекция призывает к терпеливости при звонках на консультационную линию

Поскольку число звонков по телефону 640 6000 скачкообразно возросло, инспекция просит звонящих проявить понимание, если приходится ждать в очереди или звонить повторно.
О своей проблеме можно сообщить и по электронной почте jurist@ti.ee, инспекция ответит на письмо при первой возможности.

Перед тем, как сделать звонок, рекомендуется просмотреть опубликованные на портале Tööelu типичные вопросы, связанные с короновирусом, и ответы на них.

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