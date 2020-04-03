Звонки с вопросами захлестнули Трудовую инспекцию: многие касаются уменьшения зарплаты и правила 2+2

"Как работники, так и работодатели сообщают, что люди приходят с симптомами болезни на работу и в магазин, и при этом не соблюдают правило 2+2. Продавцы переживают, что в магазин ходят по-прежнему группами по нескольку человек (в том числе семьи с детьми), что увеличивает число контрактов и повышает вероятность заражения работников торговли", - отмечает Трудовая инспекция.

Проблемой является и нахождение людей с признаками заболевания на работе: люди не хотят брать больничный, потому что потеряют в зарплате. "Такое поведение безусловно увеличивает вероятность заражения, и не помогает борьбе с вирусом", - констатирует инспекция.

Обычно после получения сигнала Трудовая инспекция связывается с работодателем и обсуждает с ним ситуацию и дает совет. "С сетями розничной торговли мы общаемся регулярно, c тем, чтобы на здоровье и безопасность работников обращалось достаточно внимания", - отметила Абель.

Трудовая инспекция также выражает признательность тем магазинам, которые для напоминания покупателям о необходимости держать 2-метровую дистанцию сделали перед кассами разметку, а также напоминают об этом по внутренней трансляции.

"Встречаются, к сожалению и такие магазины, в которых сама разметка составляет менее 2 метров", - отмечает инспекция. "Если речь идет о сантиметрах туда-сюда, то это ерунда, но ошибиться наполовину - это уже слишком".

Охранники могут сделать людям замечания

Инспекция обращается с просьбой к охранникам: "Следите, чтобы люди соблюдали ограничения и держали дистанцию. Охранник может при необходимости сделать посетителю замечание - "прошу отодвинуться друг от друга подальше", если люди, к примеру, столпились у кассы".

Трудовая инспекция призывает к терпеливости при звонках на консультационную линию

Поскольку число звонков по телефону 640 6000 скачкообразно возросло, инспекция просит звонящих проявить понимание, если приходится ждать в очереди или звонить повторно.

О своей проблеме можно сообщить и по электронной почте jurist@ti.ee, инспекция ответит на письмо при первой возможности.

Перед тем, как сделать звонок, рекомендуется просмотреть опубликованные на портале Tööelu типичные вопросы, связанные с короновирусом, и ответы на них.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.