Знаковое решение комиссии! Страховщик не cмог заставить клиента ремонтировать автомобиль в более дешевом месте(3)
Комиссия по потребительским спорам разрешила собственнику BMW ремонтировать автомобиль в привычном для него месте.
Комиссия по потребительским спорам разрешила собственнику BMW ремонтировать автомобиль в привычном для него месте.
Через комиссию по потребительским спорам, действующую при Департаменте защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet — TTJA), за последнее время прошло несколько сходных жалоб: страховщики исходят из того, что потребитель будет использовать фирмы, предлагающего услуги по самым низким расценкам. Но комиссия вставала на сторону потребителя, потому что использование услуг предприятия с более низкими расценками не всегда является самым разумным.
Летом прошлого года с автомобилем BMW 320i произошел страховой случай, и клиент пожелал отремонтировать машину в фирменном автосалоне Inchcape Motors Estonia OÜ. Однако страховая компания Gjensidige отправила потребителя к своему партнеру, который предлагал по сравнению с фирменным представительством гораздо более выгодные цены.
Более низкая цена выходила в том числе и потому, что партнер страховой компании использовал бы для ремонта так называемые запчасти класса B, которые значительно дешевле запчастей класса А.
Заводской гарантии не было
Так как попавшему в ДТП автомобилю уже 8 лет и на него больше не действует заводская гарантия, то, по мнению Gjensidige, было нерезонно ремонтировать его в фирменном представительстве, используя А-запчасти.
Компания сослалась на добрую традицию страхования автомобилей, согласно которой обязанностью страховщика является компенсировать при ремонте машины обоснованные и разумные расходы. Страховщик счел, что запчасти класса А равноценны запчастям класса B.
Gjensidige была согласна компенсировать стоимость ремонта автмобиля по расценкам своего партнера. А если клиент хочет ремонтировать в представительском салоне, то, по мнению страховщика, он должен сам доплатить разницу, которая составляла 600 евро.
Клиент свою машину постоянно обслуживал в фирменном салоне и хотел это делать далее. Комиссия приняла решение в пользу потребителя. Одним из существенных моментов при принятии решения был юридический комментарий к п.3 ст.132 Закона о долговом праве, согласно которому у стороны спора нет обязанности выбирать наиболее дешевую возможность для восстановления поврежденного имущества.
"И в случае, когда владелец поврежденной вещи постоянно обслуживал ее в определенной мастерской, где знают ее особенности, владелец может отремонтировать ее в том же месте, невзирая на то обстоятельство, что можно было бы найти более дешевый вариант", — сказано в комментированном издании Закона о долговом праве.
Комиссия также отмечает в своем решении: поскольку B-запчасти в целом заметно дешевле, чем запчасти класса А, то не является разумным предполагать, что они равноценны по качеству, как это утверждал страховщик в своем ответе потребителю.
В то же время представитель TTJA Анне-Май Хелемяэ, говоря о данном случае, отмечает, что как правило у потребителя нет права требовать ремонта своей машины в фирменном представительстве. Но и, согласно вышеприведенному комментарию, он не должен всегда выбирать наиболее дешевую возможность.
"В этом конкретном случае транспортное средство постоянно ремонтировалось и обслуживалось в одной и той же мастерской, поэтому потребитель мог допустить, что и в данной ситуации он сможет сделать ремонт в той же фирме", — обосновывает Хелемяэ решение комиссии.
Выполнение решения комиссии является добровольным. Как правило его исполняют в течение одного месяца. Если это не делается, то продавец или предоставляющее услуги предприятие вносится в так называемый черный список. "Компании, работающие в сфере страхования, очень ответственные, и с выполнением решений проблем не возникает", — заверила Хелемяэ.
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