Знаковое решение комиссии! Страховщик не cмог заставить клиента ремонтировать автомобиль в более дешевом месте

Через комиссию по потребительским спорам, действующую при Департаменте защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet — TTJA), за последнее время прошло несколько сходных жалоб: страховщики исходят из того, что потребитель будет использовать фирмы, предлагающего услуги по самым низким расценкам. Но комиссия вставала на сторону потребителя, потому что использование услуг предприятия с более низкими расценками не всегда является самым разумным.

Летом прошлого года с автомобилем BMW 320i произошел страховой случай, и клиент пожелал отремонтировать машину в фирменном автосалоне Inchcape Motors Estonia OÜ. Однако страховая компания Gjensidige отправила потребителя к своему партнеру, который предлагал по сравнению с фирменным представительством гораздо более выгодные цены.

Более низкая цена выходила в том числе и потому, что партнер страховой компании использовал бы для ремонта так называемые запчасти класса B, которые значительно дешевле запчастей класса А.

Заводской гарантии не было

Так как попавшему в ДТП автомобилю уже 8 лет и на него больше не действует заводская гарантия, то, по мнению Gjensidige, было нерезонно ремонтировать его в фирменном представительстве, используя А-запчасти.

Компания сослалась на добрую традицию страхования автомобилей, согласно которой обязанностью страховщика является компенсировать при ремонте машины обоснованные и разумные расходы. Страховщик счел, что запчасти класса А равноценны запчастям класса B.