14.06.2019, 15:23

Знакомьтесь, Урво Уганди — первый эстонский сомелье с международным сертификатом золотого уровня


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Знакомьтесь, Урво Уганди — первый эстонский сомелье с международным сертификатом золотого уровня
Foto: Meeli Küttim

Руководитель категории качественных вин AS Liviko Урво Уганди стал единственным сомелье в Эстонии, которому удалось получить сертификат Международной ассоциации сомелье золотого уровня, подтверждающий наличие высококлассных профессиональных знаний и навыков.

В этом году экзамен сдавали 15 сомелье со всего мира. Для получения сертификата участники должны были на время сдать сложный экзамен, состоящий из нескольких частей.

”Экзамен состоял из письменного теста, написания эссе на заданную на экзамене тему и, естественно, оценки сочетаемости еды и напитков. Кроме этого, нужно было представить клиенту вино, продегустировать пять разных напитков и вслепую продегустировать вино, декантировать красное вино и подать его”, — рассказал сомелье Урво Уганди.

Во всем мире экзамен для всех сомелье одинаковый и проводится в один и тот же день. В Эстонии партнером Международной ассоциации сомелье является Ассоциация сомелье Эстонии, которая уже во второй раз организовала этот экзамен высшего уровня.

”Всего в мире есть только 68 сомелье с сертификатом золотого уровня. То, что Урво Уганди сдал экзамен на золотой сертификат, показывает высокий уровень сомелье Эстонии, и мы очень этому рады, потому что в качестве лектора и преподавателя он сможет передать свои первоклассные знания и другим сомелье”, — рассказал президент Ассоциации сомелье Эстонии Кристьян Маркий.

”Профессия сомелье требует постоянного самосовершенствования, в обязанности сомелье входит необходимость держать себя в курсе постоянно меняющегося мира напитков, чтобы делиться своими знаниями и рекомендациями по напиткам с клиентами, потому что это повышает общую осведомленность потребителя”, — рассказал Урво Уганди.

Квалификационный экзамен созданной в 2012 году Международной ассоциации сомелье создан с целью оценить навыки и знания сомелье на одних и тех же основаниях во всех странах. Выданный сертификат признается во всем мире и является гарантией мастерских профессиональных навыков и знаний сомелье. В Эстонии соответствующий экзамен сдавали четыре сомелье, трое из которых получили сертификаты серебряного уровня.

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