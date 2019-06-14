Знакомьтесь, Урво Уганди — первый эстонский сомелье с международным сертификатом золотого уровня

В этом году экзамен сдавали 15 сомелье со всего мира. Для получения сертификата участники должны были на время сдать сложный экзамен, состоящий из нескольких частей.

”Экзамен состоял из письменного теста, написания эссе на заданную на экзамене тему и, естественно, оценки сочетаемости еды и напитков. Кроме этого, нужно было представить клиенту вино, продегустировать пять разных напитков и вслепую продегустировать вино, декантировать красное вино и подать его”, — рассказал сомелье Урво Уганди.

Во всем мире экзамен для всех сомелье одинаковый и проводится в один и тот же день. В Эстонии партнером Международной ассоциации сомелье является Ассоциация сомелье Эстонии, которая уже во второй раз организовала этот экзамен высшего уровня.

”Всего в мире есть только 68 сомелье с сертификатом золотого уровня. То, что Урво Уганди сдал экзамен на золотой сертификат, показывает высокий уровень сомелье Эстонии, и мы очень этому рады, потому что в качестве лектора и преподавателя он сможет передать свои первоклассные знания и другим сомелье”, — рассказал президент Ассоциации сомелье Эстонии Кристьян Маркий.

”Профессия сомелье требует постоянного самосовершенствования, в обязанности сомелье входит необходимость держать себя в курсе постоянно меняющегося мира напитков, чтобы делиться своими знаниями и рекомендациями по напиткам с клиентами, потому что это повышает общую осведомленность потребителя”, — рассказал Урво Уганди.