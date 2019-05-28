Знакомьтесь – платежная карта ERIAL

Представляем вам международную платежную карту ERIAL MasterCard, выпуск которой планируется в июле 2019 года при поддержке эстонского капитала! Пользуйтесь картой ERIAL как в Эстонии, так и по всему миру. Вы можете снимать наличные в местной валюте или оплачивать покупки в терминалах любой страны.

Стать клиентом ERIAL очень просто – зарегистрируйтесь онлайн, перейдя по ссылке www.erial.eu. Всего за несколько минут после этого мы откроем вам европейский счёт IBAN, предоставляя возможность пользоваться платежной картой и платежной системой ERIAL для получения и отправки денег по всей Европе.

Платежная карта ERIAL MasterCard позволяет

• Cовершать быстрые бесконтактные платежи

• Расплачиваться за покупки

• Снимать наличные деньги

• Делать покупки в интернет-магазинах

ERIAL

Платежная система ERIAL позволяет

• Открыть европейский счёт IBAN всего за несколько минут

Откройте европейский счёт за 2 минуты. Виртуальный счёт IBAN от ERIAL можно открыть онлайн из любой точки мира.

• Принимать входящие и делать исходящие SEPA платежи

Принимайте платежи и отправляйте деньги в евро на банковские счета в Европе. Получайте регулярные выплаты и разовые вознаграждения за вашу работу или делайте исходящие переводы, оплачивая повседневные счета.

• Заказать платежную карту ERIAL MasterCard

Переводите полученные деньги на карту ERIAL MasterCard, снимайте наличные в местной валюте или расплачивайтесь в магазинах и заведениях.

Почему клиенты выбирают ERIAL

ERIAL является инновационным кредитно-сберегательным обществом в Эстонии.

За время нашей работы, имея успешный опыт финансового управления, нам удалось реализовать и предложить своим клиентам:

• надежные вклады с высоким процентом дохода,

• самую высокую процентную ставку по вкладам в Эстонии,

• удобную, современную электронную среду самообслуживания.

ERIAL

На сегодняшний день ERIAL является холдингом. Входящие в него компании находятся в Эстонии, Латвии, Литве, Великобритании и предоставляют услуги в сферах финансирования, размещения вкладов, инвестиционных и платежных услуг.

Стратегия ERIAL направлена на расширение спектра финансовых услуг в Эстонии и в странах Евросоюза. Одним из новых направлений является выпуск платежной карты ERIAL MasterCard и платежной системы ERIAL компанией ERIAL OÜ при финансировании кредитно-сберегательного Общества ERIAL.

Внимание! Это реклама финансовой услуги. До принятия решения ознакомьтесь с условиями на www.erial.eu и при необходимости посоветуйтесь с нашими специалистами по телефону (+372) 615 0006.