Значительная часть направляемых Эстонии средств Европейского союза не покрыта проектами

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк пояснил, что в последние годы иностранные пособия составляли около 10% от государственного бюджета. В государственном бюджете следующего года их доля составляет 11,4 %.

”Пособия Европейского союза за 2014–2020 годы можно использовать до конца 2023 года, то есть на применение этих средств есть еще три года”, — сказал Кокк. Он добавил, что по заверению Министерства финансов, в значительной степени эти средства покрыты договоренностями и договорами, и министерства пообещали использовать средства в полном объеме до завершения периода. Из объема важнейших иностранных пособий на 5,4 миллиарда евро по состоянию на август были сделаны выплаты в размере 61%.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Марис Лаури, беспокойство вызывает скромное использование средств за текущий период. Кроме того, значительная часть средств все еще не покрыта проектами. В этом вопросе Эстония отстает от среднего показателя по ЕС. ”На фоне скромного использования средств на поддержку энергоэффективности, предпринимательства, науки и исследовательской деятельности оптимизм правительства по поводу следующего периода и фонда восстановления экономики кажется необоснованным”, — сказала Лаури. Она признала, что окончание программ развития во многих сферах и задержка разработки новых программ могут также препятствовать оперативному использованию европейских средств.

”Конечно, я надеюсь, что Европейский парламент и Европейская комиссия в скором времени придут к окончательному соглашению. Только после этого Рийгикогу может сделать следующие шаги со своей стороны для ратификации соглашений и принятия решений об использовании этих средств в Эстонии. А до того у нас есть только планы и надежды”, — сказала Лаури.

Согласно пояснениям Министерства финансов, в процессе подготовки к использованию пособий Европейского союза за 2021–2027 гг. были заключены договоренности о предварительной программе финансирования структурных фондов, составлены партнерские соглашения и проекты программ применения, а также был проведен первый неофициальный тур переговоров с Европейской комиссией. Подготовка стратегических документов и переговоры продолжаются. Предположительно их представят на рассмотрение Европейской комиссии весной 2021 года, после того как правовые рамки на уровне Европейского союза вступят в силу. Утверждение партнерских соглашений и программы применения ожидается в июле или августе. Для подготовки внутригосударственной системы применения подготавливается проект закона о структурных пособиях. Предположительно, он будет передан в производство Рийгикогу в марте 2021 года. По предварительным расчетам, пособия можно будет начать использовать осенью.