Зима близко: Circle K доставит на станции арктический зимний дизель

”Начиная с сегодняшнего дня мы поставляем на наши станции арктическое дизельное топливо скандинавского качества, с морозоустойчивостью не менее 32°C. Зимнее дизельное топливо Circle K не содержит биокомпонентов и отвечает требованиям арктического климата класса А2”, — сообщил руководитель по ценообразованию Circle K Eesti AS Индрек Сасси. Станции Circle K по всей Эстонии будут снабжены арктическим дизельным топливом в течение ближайших недель.

Circle K советует автовладельцам подготовиться к холодам уже сегодня и заменить топливо на более морозоустойчивое, особенно в баках автомобилей, которые используются реже. ”Разумнее всего уже сегодня заправить бак дизелем с лучшей морозоустойчивостью, чтобы избежать засорение топливного фильтра и проблем с запуском мотора. Это особенно важно в случае машин, которые используются реже и в баках которых до сих пор может оставаться летнее топливо”, — порекомендовал Сасси.

Зимнее дизельное топливо D miles, предлагаемое на станциях Circle K, содержит специальные добавки, позволяющие экономить до 2,6 процента топлива. Помимо этого, компания продает и дизельное топливо премиального класса milesPlus, которое в дополнение к экономии обеспечивает лучший холодный запуск, очищает мотор и снижает уровень шума дизельного мотора.

Под торговой маркой Circle K работает 59 станций полного обслуживания и 18 автоматических заправочных станций, а также два мини-маркета. Оперируя 26 автомойками, Circle K является крупнейшей сетью автомоек в Эстонии. Предприятие обеспечивает работой более 700 человек.