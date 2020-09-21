Журналистский консорциум ICIJ начал публикацию досье FinCEN о нелегальных банковских операциях

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ начал публикацию данных из секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру министерства финансов США. Файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News, затем на протяжении 16 месяцев их анализировали порядка 400 журналистов из 88 стран, сообщил ICIJ в воскресенье, 20 сентября.

На основе утечки этих данных журналисты установили, что известные банки со всего мира играют решающую роль в глобальных процессах легализации незаконных средств. Несмотря на строгие правила, касающиеся банковской деятельности, они обслуживают в качестве своих клиентов предполагаемых мафиози, крупных мошенников и находящихся под санкциями олигархов. Расследование показывает, насколько просто получить доступ к международному финансовому рынку для коррумпированных политиков, ведущих нечестную деятельность бизнесменов и наркокартелей.

Одним из выводов расследования, в частности, является существенная поддержка скандального немецкого платежного оператора Wirecard AG со стороны крупного турецкого банка Aktif Yatirim Bankasi. Благодаря этому банку была возможна большая часть сделок Wirecard с клиентами из порнобизнеса и индустрии азартных игр, указали журналисты-расследователи.

Отчеты банков о подозрительных операциях

Досье состоит из так называемых отчетов о подозрительной деятельности (Suspicious Activity Reports, SAR), которые банки составляют самостоятельно и ведомству FinCEN. Журналисты изучили более 2100 таких отчетов. Кроме того, в ходе расследования они получили доступ к еще 17,6 тысячи других документов.

Отчеты о подозрительных операциях необязательно являются доказательством противозаконных действий. Управление FinCEN требует от всех банков, ведущих бизнес на территории США, предоставлять такие сообщения о подозрительной деятельности в тех случаях, когда есть основания полагать, что какая-либо операция может быть противозаконной. По данным BuzzFeed News, только в 2019 году FinCEN получило более двух миллионов отчетов о подозрительных операциях, а с 2011 по 2017 годы — более 12 миллионов.