Журналист Eesti Päevaleht призывает не покупать новые вещи: давайте будем носить старые пальто и брюки!

”Дорогие брюки рвутся уже через несколько месяцев, у сапогов отклеивается подошва. Это- новая реальность, в которой вещи не предназначены для длительного использования”, — пишет она.

"Раньше, когда загрязнения природы и перепроизводства в современном понимании этих терминов не было, получить вещь во владение было счастьем, это облегчало жизнь и работу […]. В советские времена вещи тоже были практически единственным способом озарить лица людей улыбкой, особенно если тебе удалось заполучить какой-нибудь предмет одежды или техники, который ты так долго ждал. Несмотря на то, что в СССР природа тоже халатно загрязнялась, мир должен быть благодарен советским людям за то, что масштабы были небольшие. А вот безудержное потребление со стороны умного и работящего населения Запада непонятно. И в современной Эстонии бросается в глаза, как ведомства и предприятия каждые несколько лет выбрасывают все свое убранство, отправляя его не на вторичную переработку, а на помойку. Строят новые здания и офисы, хотя прямой прибыли бизнесу это не приносит", — рассуждает Уусен.

Она отмечает, что современные товары имеют очень маленький срок жизни: старые выбрасываются, загрязняя природу, и заменяются новыми, которые вскоре также будут выброшены.

"Я уже давно не встречала людей, которые бы носили купленное 10-20 лет назад пальто или брюки, или которые пользовались бы мобильным телефоном, которому пять лет. Я, наверное, единственная из своего окружения, кто ходит в приобретенных семь лет назад в Брно брюки”, — пишет Уусен и п ризывает перед совершением каждой покупки задуматься над тем, сколько плохого вы этим сделаете.