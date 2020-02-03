Жизнь после пенсионной реформы. Чем для банка может обернуться уход половины тех, кто осуществляет накопления к пенсии?

Если фонд узнает что, например, половина накапливающих к пенсии лиц (предположим, что речь о половине объема фонда) желают выйти из фонда к началу апреля следующего года, то управляющий фондом должен подготовиться к продаже имеющихся в фонде ценных бумаг, чтобы к началу сентября на счете фонда имелось достаточно денежных средств. В идеале, эта продажа могла бы быть запланирована на конец августа, чтобы в течение промежуточных пяти месяцев портфель продолжал функционировать как обычно. Если управляющий фондом продаст половину портфеля сразу в апреле, это будет означать, что в случае роста рынков как уходящие, так и остающиеся в фонде клиенты останутся примерно без половины своей прибыли. В активно управляемых фондах в течение этих пяти месяцев будут по-прежнему приниматься инвестиционные решения наряду со сделками по продаже и приобретению различных классов активов, региональных и ценных бумаг — то есть продолжится обычное управление фондами.

Если управляющий фондом пожелает сохранить состав портфеля в точности таким же, ему придется пропорционально продавать все имеющиеся в портфеле ценные бумаги. На практике управляющие фондами, вероятно, не станут следовать такой точности, поскольку:

• все менее ликвидные компоненты портфеля не обязательно удастся продать даже в течение пяти месяцев

• в сложной рыночной ситуации цена продажи менее ликвидных инвестиций может быть низкой, и управляющий фондом не заинтересован продавать по этой цене

• торговля всеми ценными бумагами в портфеле влечет за собой расходы на торговлю

Вполне вероятно, что управляющие фондами будут продавать наиболее ликвидные инвестиции в портфелях. В результате оттока денежных средств состав портфелей несколько изменится, увеличится доля неликвидных инвестиций. Должны ли те, кто решит остаться в фондах, беспокоиться об этом? Если после оттока денег доля неликвидных инвестиций станет очень большой, то да, возможно. Доля менее ликвидных инвестиций в фондах SEB составляет меньше 10%.

"К примеру, если половина денег будет выведена из пенсионных фондов, и мы не станем продавать неликвидные инвестиции, то в приведенном выше примере доля таких инвестиций увеличится до 20%. На наш взгляд, этот показатель не является проблемой для тех, кто остается в фондах. Мы не обязаны продавать ни одного менее ликвидного актива по т.н. ценам ”быстрой продажи”, — говорит он.

"SEB уважает пожелания как уходящих, так и остающихся клиентов. Тех, кто уходит, мы благодарим за оказанное доверие и будем ждать их возвращения! А тех, кто остается, мы поздравляем с удачно принятым решением!" — добавил Вырклаэв.

На всякий случай SEB напоминает о преимуществах тех, кто решит остаться в фондах:

• Те, кто остается во второй ступени, в течение десяти лет получат на личный счет тысячи евро в виде 4% социального налога, который в случае тех, кто решит выйти из второй ступени, будет направлен в дальнейшем в государственный бюджет. В случае человека со средней по Эстонии заработной платой на чаше весов примерно десять тысяч евро.