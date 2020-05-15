Живущая в Лондоне эстонка: цены в Эстонии действительно ненормальные — скоро будут как в мегаполисе!

"Я уже несколько лет живу в Лондоне, время от времени езжу в Эстонию, слежу за покупкой техники у семьи и привожу им западные товары, потому что цены в Эстонии действительно ненормальные!" — пишет женщина.

"Если год-два назад хотя бы при походе в кафе я чувствовала себя как королева, что могу на британскую зарплату жить здесь на широкую ногу, то теперь здесь цены скоро будут как в мегаполисе, не говоря уже о другом", — ужасается она.

По ее словам, когда она приезжает домой с каким-нибудь брендовым товаром, то постоянно слышит, зачем так транжирит деньги. "Как-то сходила в Kaubamaja посмотреть те же самые бренды, и цены действительно были в разы выше, даже на уцененные товары", — изумляется читательница.

"Некоторые вещи в Лондоне стоят столько же, но если сможешь подождать, то будут достойные скидки, когда выбранный товар можно получить вполовину дешевле", — утверждает она.

Кроме того женщина не понимает, почему в Эстонии товар в физическом магазине и в онлайн-сайте часто продается по разной цене, так как такого в Британии она никогда не видела — ведь расходы и доходы считают с общего оборота, а не отдельно для каждой ветки магазина. А разговоры о том, что в магазинах надо платить аренду и расходы на персонал по ее мнению, ерунда, так как и за управление сайтом тоже нужно кому-то платить.

По ее словам, она всегда сравнивает цену товара на британском и эстонском рынках, и если разница уж совсем огромная, то привозит семье товары из Великобритании.

"Продуктовая корзина в Эстонии дороже, но местами, к счастью, более разнообразная и полезная для здоровья. Особенно все плохо с овощами — я чуть не упала, когда увидела, сколько здесь стоит, например, паприка и брокколи", — смеется читательница

"Не знаю, в Великобритании хорошие скидки или высокие надбавки к цене, но во всяком случае, всегда что-то доступно вполовину дешевле, и если правильно подобрать время, то счета выходят очень разумные", — утверждает женщина.

Все же она отмечает, что в Лондоне намного выше цены на аренду — за малюсенькую комнату в доме придется заплатить около 600 фунтов в месяц, если еще повезет, она вряд ли будет в хорошем состоянии, а соседей там может быть 5-6 человек. На общественный транспорт уходит еще 50 фунтов и больше, и вот половины минимальной зарплаты нет.