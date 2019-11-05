Животрепещущий вопрос о пенсионной реформе: когда подать заявление на вывод накоплений, чтобы побыстрее получить их?

В первый раз подать заявление о выходе из второй пенсионной ступени до достижения пенсионного возраста можно до 31 августа 2020 года, чтобы получить деньги (часть) в январе 2021. Суммы до 10 000 планируется выплачивать за один раз. Выплаты производятся в трех частях в течение года.

Заявления можно подавать в любое время, но вступать в силу они будут только три раза в год (в день смены паев пенсионных фондов). То есть выплаты накопленных средств будут производиться в январе, мае и сентябре.

Например: для того, чтобы выплата была произведена на следующий после 1 января рабочий день, заявление должно быть подано не позднее 30 ноября. Для того, чтобы выплата была произведена на следующий после 1 мая рабочий день, заявление должно подано не позднее 31 марта. Для того, чтобы выплата была произведена на следующий после 1 сентября рабочий день, заявление должно подано не позднее 31 июля.

Суммы до 10 000 евро выплачиваются одной частью. Если сумма составляет, например, 25 000 евро, то сначала выплачивается 10 000 евро, а затем в виде двух следующих выплат по 7500 евро.