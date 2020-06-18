Жителям Эстонии в самом деле полюбился шашлык из птицы? Следующая неделя покажет

Согласно AS Nõo Lihatööstus, летом жители Эстонии в среднем съедают 2500 тонны мяса в неделю, но в неделю, на которую выпадает Иванов день, потребление мясной продукции вырастает до 5000 тонн. Наиболее популярны в период летних праздников колбаски гриль, но им лишь немного уступает мясо курицы.

”В Иванов день колбаски для жителей — это святое. Около половины всех продаж ”летних” продуктов составляют готовые колбасы гриль и сырые колбаски. Почти так же популярны мясо в маринаде и шашлык. Все большую популярность набирает мясо курицы — жители Эстонии наконец-то оценили шашлык из птицы”, — прокомментировал руководитель Nõo Lihatööstuse Тоомас Круустюк.

Среди продукции Nõo Lihatööstuse в данный момент наиболее популярны колбаски Fitlap, колбаски с мясом курицы, ломтики бекона в маринаде, шашлык из куриного филе под брендом Fitlap и куриные стейки.

”В потреблении мяса явно заметен тренд на здоровье — люди отдают предпочтение натуральной мясной продукции с умеренным содержанием жиров. Больше, чем прежде, жители Эстонии едят мяса курицы. Одна из причин этого, несомненно, в полезности такого мяса, но не последнюю роль играет и стоимость — в сравнении с прошлым годы курица заметно подешевела”, — добавил Тоомас Круустюк.

К Иванову дню Nõo Lihatööstus подготовит около 50 тонн продуктов для приготовления на гриле. Лето для мясокомбината — один из наиболее интенсивных периодов. В начавшемся сезоне будет произведено более 600 тонн мяса для приготовления на гриле — на 10% больше, чем в прошлом летнем сезоне.

”Из-за роста спроса на мясо мы продолжаем испытывать нехватку работников. Главным образом на производстве не хватает специалистов — небольшое преимущество у соискателей с опытом работы в пищевой промышленности, но мы открыты и к кандидатурам с опытом в других отраслях сектора”, — сказал представитель Nõo Lihatööstus.

Nõo Lihatööstus — крупнейшее основанное на эстонском капитале мясное производство, расположенное в Ныо неподалеку от Тарту. Предприятие было основано в 1992 году, когда было запущено производство легендарного рулета Nõo. В Ныо и сегодня производят вкусные, качественные и натуральные продукты. Предприятие обеспечивает работой около 200 человек.