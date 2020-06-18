18.06.2020, 09:45

Жителям Эстонии в самом деле полюбился шашлык из птицы? Следующая неделя покажет

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Жителям Эстонии в самом деле полюбился шашлык из птицы? Следующая неделя покажет
Nõo Lihatööstus

По оценке крупнейшего основанного на отечественном капитале эстонского производителя мяса AS Nõo Lihatööstus, на неделе, на которую приходится Иванов день, жители страны потребляют в среднем вдвое больше мясной продукции, чем в летние месяцы в принципе. Всего в этом июне в Эстонии будет потреблено около 12 000 тонн мясных продуктов.

Согласно AS Nõo Lihatööstus, летом жители Эстонии в среднем съедают 2500 тонны мяса в неделю, но в неделю, на которую выпадает Иванов день, потребление мясной продукции вырастает до 5000 тонн. Наиболее популярны в период летних праздников колбаски гриль, но им лишь немного уступает мясо курицы.

”В Иванов день колбаски для жителей — это святое. Около половины всех продаж ”летних” продуктов составляют готовые колбасы гриль и сырые колбаски. Почти так же популярны мясо в маринаде и шашлык. Все большую популярность набирает мясо курицы — жители Эстонии наконец-то оценили шашлык из птицы”, — прокомментировал руководитель Nõo Lihatööstuse Тоомас Круустюк.

Среди продукции Nõo Lihatööstuse в данный момент наиболее популярны колбаски Fitlap, колбаски с мясом курицы, ломтики бекона в маринаде, шашлык из куриного филе под брендом Fitlap и куриные стейки.

”В потреблении мяса явно заметен тренд на здоровье — люди отдают предпочтение натуральной мясной продукции с умеренным содержанием жиров. Больше, чем прежде, жители Эстонии едят мяса курицы. Одна из причин этого, несомненно, в полезности такого мяса, но не последнюю роль играет и стоимость — в сравнении с прошлым годы курица заметно подешевела”, — добавил Тоомас Круустюк.

К Иванову дню Nõo Lihatööstus подготовит около 50 тонн продуктов для приготовления на гриле. Лето для мясокомбината — один из наиболее интенсивных периодов. В начавшемся сезоне будет произведено более 600 тонн мяса для приготовления на гриле — на 10% больше, чем в прошлом летнем сезоне.

”Из-за роста спроса на мясо мы продолжаем испытывать нехватку работников. Главным образом на производстве не хватает специалистов — небольшое преимущество у соискателей с опытом работы в пищевой промышленности, но мы открыты и к кандидатурам с опытом в других отраслях сектора”, — сказал представитель Nõo Lihatööstus.

Nõo Lihatööstus — крупнейшее основанное на эстонском капитале мясное производство, расположенное в Ныо неподалеку от Тарту. Предприятие было основано в 1992 году, когда было запущено производство легендарного рулета Nõo. В Ныо и сегодня производят вкусные, качественные и натуральные продукты. Предприятие обеспечивает работой около 200 человек.

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