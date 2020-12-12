12.12.2020, 21:55

Жителям Эстонии предлагают чудо-таблетки от коронавируса. Это обман!


EST
Жителям Эстонии предлагают чудо-таблетки от коронавируса. Это обман!
Facebook

В социальной сети Facebook появилась реклама, которая предлагает чудо-таблетки для профилактики коронавируса, при этом уверенно утверждается, что прием таблеток освобождает человека от необходимости носить маску. На самом деле такой панацеи не существует.

Что утверждается

В Facebook мелькает рекламный пост, который якобы предвещает конец пандемии — "Противокоронавируская чудо-таблетка — хорошая альтернатива за рождественским столом".

"Эти клинически протестированные чудо-таблетки не дают вирусам и бактериям проникнуть в организм и обеспечивают на несколько часов эффективную защиту, что позволяет не использовать защитные маски", — обещает рекламный текст.

Пост уже просмотрели 18 000 пользователей Facebook.

Как обстоят дела на самом деле?

Мы имеем дело с обманом и ложной информацией. Если бы такие чудо-таблетки против коронавируса существовали, то пандемия уже давно бы уже закончилась. Тем более, что продукта под названием "Medistus Antiviruse" уже многие годы доступен в аптеках Восточной Европы.

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Провизор Трийну Энтсик-Грюнберг отметила в беседе с Eesti Päevaleht, что знает о таком продукте, который даже медикаментом назвать нельзя, так как речь идет о товаре, не отвечающем европейским медицинским директивам. В таких случаях в ЕС подобный товар называют "устройством".

"Этот продукт играет определенную роль в усилении иммунитета, но лучшим лекарством будет всё-таки избегать многолюдных встреч, ношение масок и дезинфекция рук", — сказала аптекарь.

Она опровергла утверждение, что этот товар может заменить ношение масок в общественных местах, а ведь именно это обещает поставщик на своей интернет-станичке.

Поставщик в своей рекламе заверяет, что свойства продукта подтверждают исследования, но ссылка на какую-либо научную работу отсутствует.

Утверждается, что при приеме таблетки у человека появляется на слизистой оболочке защитный слой, через которых вирусы не могут проникнуть в организм. Слой держится кратковременно, а это означает, что через какое-то время нужно принимать новую таблетку.

В интернете можно найти информацию о клинических исследованиях "Medistus Antiviruse", где больше всего говорится о магическом экстракте Kistosyn 200, с помощью которого якобы создается защищающий от вирусов слой. Речь идет о веществе, принадлежащем к группе полифенолов. О каком полифеноле идет конкретно речь — не сообщается.

Использование полифенолов в качестве защиты от коронавируса исследовано очень мало и лишь на уровне пробирки. О том, как они ведут себя в организмах, необходимый размер доз, время действия и т.п. на сегодняшний день остается неясным.

Провизор Трийну Энтсик-Грюнберг говорит, что рекомендовала бы данное средство использовать, к примеру, в отношении кашля или больного горла, но не в борьбе с коронавирусом.

"Данный продукт не борется с вирусами, а лишь препятствует их проникновению и размножению. Информация о клинических исследованиях в части COVID-19 не приведена. То есть данный препарат можно использовать в качестве дополнительного средства для профилактики коронавируса, но всё-таки вместе с использованием маски и других мер предосторожности", — еще раз повторила в заключении аптекарь.

Вывод: речь идет об обмане потребителя и ложной информации, потому что влияние полифенолов при защите от COVID-19 неизвестно. На основании имеющейся на сегодняшний день информации данный продукт по своей эффективности не может заменить ношение маски.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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