Жителям Эстонии предлагают чудо-таблетки от коронавируса. Это обман!

Что утверждается

В Facebook мелькает рекламный пост, который якобы предвещает конец пандемии — "Противокоронавируская чудо-таблетка — хорошая альтернатива за рождественским столом".

"Эти клинически протестированные чудо-таблетки не дают вирусам и бактериям проникнуть в организм и обеспечивают на несколько часов эффективную защиту, что позволяет не использовать защитные маски", — обещает рекламный текст.

Пост уже просмотрели 18 000 пользователей Facebook.

Как обстоят дела на самом деле?

Мы имеем дело с обманом и ложной информацией. Если бы такие чудо-таблетки против коронавируса существовали, то пандемия уже давно бы уже закончилась. Тем более, что продукта под названием "Medistus Antiviruse" уже многие годы доступен в аптеках Восточной Европы.

Провизор Трийну Энтсик-Грюнберг отметила в беседе с Eesti Päevaleht, что знает о таком продукте, который даже медикаментом назвать нельзя, так как речь идет о товаре, не отвечающем европейским медицинским директивам. В таких случаях в ЕС подобный товар называют "устройством".

"Этот продукт играет определенную роль в усилении иммунитета, но лучшим лекарством будет всё-таки избегать многолюдных встреч, ношение масок и дезинфекция рук", — сказала аптекарь.

Она опровергла утверждение, что этот товар может заменить ношение масок в общественных местах, а ведь именно это обещает поставщик на своей интернет-станичке.

Поставщик в своей рекламе заверяет, что свойства продукта подтверждают исследования, но ссылка на какую-либо научную работу отсутствует.

Утверждается, что при приеме таблетки у человека появляется на слизистой оболочке защитный слой, через которых вирусы не могут проникнуть в организм. Слой держится кратковременно, а это означает, что через какое-то время нужно принимать новую таблетку.

В интернете можно найти информацию о клинических исследованиях "Medistus Antiviruse", где больше всего говорится о магическом экстракте Kistosyn 200, с помощью которого якобы создается защищающий от вирусов слой. Речь идет о веществе, принадлежащем к группе полифенолов. О каком полифеноле идет конкретно речь — не сообщается.