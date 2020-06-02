02.06.2020, 10:50

Жительница Тарту выиграла в Bingo loto почти 400 000 евро и намерена потратить деньги на близких


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Lotopiletid
Foto: Margus Pahv

20 мая в передаче ”Suur lotokolmapäev” был разыгран джекпот Bingo loto в размере 393 719,40 евро. Выигрышный билет был приобретен в магазине Zeppelini Maxima в Тарту. Счастливчиком отказалась женщина, работающая в пищевой промышленности.

По словам женщины, последние полтора года она каждую неделю покупает один билет Bingo с одним полем и одну быструю лотерею SuperSumm. Ее самым большим выигрышем в SuperSumm было 10 евро, в Bingo — 2 евро.

Сначала женщина проверила билет в пункте продажи, после чего отправилась перепроверить домой. О выигрыше она рассказала только детям. На выигранные деньги она планирует оказать поддержку родителям и семьям детей. ”У меня в жизни все очень хорошо. И это великолепный бонус, что теперь я могу больше помочь своим близким, в том числе разрешить их самые большие бытовые проблемы”, — сказала женщина в офисе Eesti Loto, когда пришла оформлять выигрыш.

До этого джекпот Bingo loto был разыгран 8 апреля. Тогда рекордные 907 270 евро отошли молодой женщине из Таллинна.

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