Жительница Тарту выиграла в Bingo loto почти 400 000 евро и намерена потратить деньги на близких

По словам женщины, последние полтора года она каждую неделю покупает один билет Bingo с одним полем и одну быструю лотерею SuperSumm. Ее самым большим выигрышем в SuperSumm было 10 евро, в Bingo — 2 евро.

Сначала женщина проверила билет в пункте продажи, после чего отправилась перепроверить домой. О выигрыше она рассказала только детям. На выигранные деньги она планирует оказать поддержку родителям и семьям детей. ”У меня в жизни все очень хорошо. И это великолепный бонус, что теперь я могу больше помочь своим близким, в том числе разрешить их самые большие бытовые проблемы”, — сказала женщина в офисе Eesti Loto, когда пришла оформлять выигрыш.

До этого джекпот Bingo loto был разыгран 8 апреля. Тогда рекордные 907 270 евро отошли молодой женщине из Таллинна.