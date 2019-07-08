08.07.2019, 20:50

Жители в страхе: погрязший в долгах предприниматель угрожал силой захватить власть в доме

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rus.delfi.ee
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Pikk 43 maja vanalinnas
Pikk 43 maja vanalinnasFoto: Kuvatõmmis

Жители дома по адресу Пикк, 43 в Таллинне испытывают проблемы с предпринимателем Кристьяном Силдом, который имеет пестрое прошлое, задолжал квартирному товариществу тысячи евро и угрожал силой захватить власть в доме, пишет Äripäev.

Все началось с того, что с самого момента создания товарищества Силд несвоевременно оплачивал коммунальные счета, а в какой-то момент и вовсе перестал это делать. Его арендатор, бывший член правления ресторана Texas Херберт Мурд, заверял жильцов, что они со своей стороны все свои счета Силду оплачивали. Долг при этом рос и за несколько месяцев увеличился до более чем 9000 евро.

Один из партнеров Силда, пожелавший остаться анонимным, сказал изданию, что Силд — умеющий общаться человек и искусный мошенник, которому нравится подавать на своих бизнес-партнеров в суд.

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