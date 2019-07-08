Жители в страхе: погрязший в долгах предприниматель угрожал силой захватить власть в доме

Все началось с того, что с самого момента создания товарищества Силд несвоевременно оплачивал коммунальные счета, а в какой-то момент и вовсе перестал это делать. Его арендатор, бывший член правления ресторана Texas Херберт Мурд, заверял жильцов, что они со своей стороны все свои счета Силду оплачивали. Долг при этом рос и за несколько месяцев увеличился до более чем 9000 евро.

Один из партнеров Силда, пожелавший остаться анонимным, сказал изданию, что Силд — умеющий общаться человек и искусный мошенник, которому нравится подавать на своих бизнес-партнеров в суд.