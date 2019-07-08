Жители в страхе: погрязший в долгах предприниматель угрожал силой захватить власть в доме(1)
Жители дома по адресу Пикк, 43 в Таллинне испытывают проблемы с предпринимателем Кристьяном Силдом, который имеет пестрое прошлое, задолжал квартирному товариществу тысячи евро и угрожал силой захватить власть в доме, пишет Äripäev.
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