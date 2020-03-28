Жители Мустамяэ пожаловались в управу на магазины. Старейшина проверил ситуацию(1)
26 марта старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс проехал по всем продуктовым магазинам района и сделал жесткие замечания.
26 марта старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс проехал по всем продуктовым магазинам района и сделал жесткие замечания.
”Несколько дней назад продуктовым магазинам Мустамяэ было отправлено письмо с просьбой проверить свою готовность в условиях чрезвычайного положения”, — пояснил Лаури Лаатс. ”Однако чтобы убедиться своими глазами, я сегодня собрался и проехал все наши продуктовые магазины”.
По словам старейшины района, картина была даже неплохой. ”Положительно удивила при этом именно Maxima, в отношении которой только за прошедшую неделю поступило от жителей Мустамяэ больше всего жалоб”, — сказал Лаатс. ”Maxima очень оперативно среагировала, информационные таблички вывешены в магазине, имеются пленочные перчатки для покупателей, естественно средства для дезинфекции рук, кассиры защищена симпатичной перегородкой из оргстекла, разметка дистанции у касс имеется и т. д. В отношении Prisma также нет большой причины жаловаться. Магазины Rimi немного уступают Maxima: разметка имеется, дезинфицирующие средства также, только пленочные перчатки и информационные таблички не бросились в глаза”.
Однако с негативной стороны удивили магазины Kadaka Selver и Grossi Toidukaubad. В последних не было даже дезинфицирующего средства, не говоря уже об остальных вещах, помимо этого в магазине толпилось довольно много народа, люди ходили группами и создавали скопления у касс.
”Если это не говорит о пренебрежение не только в отношении жизни и здоровья покупателей, но и в отношении собственных работников, кассиров, то я не знаю, на каком еще более понятном языке говорить об этом?”, — спрашивает старшина района Лаури Лаатс, который передал все замечания в магазинах также работникам и призывает мустамяэсцев быть по-прежнему внимательными и заботиться: ”Где бы вы ни увидели ошибку, сообщайте об этом сразу персоналу. Вместе мы справимся!”
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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