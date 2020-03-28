Жители Мустамяэ пожаловались в управу на магазины. Старейшина проверил ситуацию

”Несколько дней назад продуктовым магазинам Мустамяэ было отправлено письмо с просьбой проверить свою готовность в условиях чрезвычайного положения”, — пояснил Лаури Лаатс. ”Однако чтобы убедиться своими глазами, я сегодня собрался и проехал все наши продуктовые магазины”.

По словам старейшины района, картина была даже неплохой. ”Положительно удивила при этом именно Maxima, в отношении которой только за прошедшую неделю поступило от жителей Мустамяэ больше всего жалоб”, — сказал Лаатс. ”Maxima очень оперативно среагировала, информационные таблички вывешены в магазине, имеются пленочные перчатки для покупателей, естественно средства для дезинфекции рук, кассиры защищена симпатичной перегородкой из оргстекла, разметка дистанции у касс имеется и т. д. В отношении Prisma также нет большой причины жаловаться. Магазины Rimi немного уступают Maxima: разметка имеется, дезинфицирующие средства также, только пленочные перчатки и информационные таблички не бросились в глаза”.

Однако с негативной стороны удивили магазины Kadaka Selver и Grossi Toidukaubad. В последних не было даже дезинфицирующего средства, не говоря уже об остальных вещах, помимо этого в магазине толпилось довольно много народа, люди ходили группами и создавали скопления у касс.