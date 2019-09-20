20.09.2019, 21:50

Жители Литвы потребляют больше, чем эстоноземельцы. Хотя зарабатывают меньше

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Лийз Элмик, старший экономист Swedbank
Лийз Элмик, старший экономист Swedbank
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Vilnius
VilniusFoto: Kairi Prints

Согласно ежегодному опросу Евростата, жители Литвы экономически могут позволить себе больше, чем жители Эстонии или Латвии. По данным Евростата, в Литве реальное потребление на душу населения значительно выше. Это означает, что в Литве люди потребляют больше или более качественные товары или услуги.

Это удивительно, так как зарплаты и пенсии выше в Эстонии, даже если учесть более высокий уровень цен в Эстонии. Например, средняя нетто-зарплата в Эстонии в прошлом году была вдвое выше, чем в Литве, а средний уровень цен был всего на четверть выше. Средний реальный чистый доход в Эстонии в прошлом году был на 18% выше, чем в Литве, а реальное потребление, по данным Евростата, на 17% ниже. В то же время уровень бедности и безработицы в Литве выше, чем в Эстонии, а розничные продажи на душу населения ниже, даже с учётом более высокого уровня цен в Эстонии.

Действительно ли в Литве едят больше?


По данным Евростата, разница в объёмах потребления между Эстонией и Литвой обусловлена ​​четырьмя товарами или услугами: продукты питания, жильё, моторное топливо и здравоохранение. Например, по данным Евростата, в прошлом году на душу населения в Литве потреблялось на треть больше еды, чем в Эстонии. На 40% больше было потреблено мяса, а рыбы в два раза больше, чем в Эстонии. По данным Евростата, жильё в Литве было на одну пятую лучше, чем в Эстонии — либо больше по площади, либо более высокого качества. Другие данные это не подтверждают. В Литве в три раза больше людей, которые не могут позволить себе ежедневно есть мясо, рыбу или их заменитель. Среднее жилье в Литве меньше. В Литве также больше людей, у которых нет возможности помыться дома. Более низкая покупательская способность жителей Литвы также находит своё отражение в значительно более низкой цене недвижимости.

Теневая экономика затрудняет сбор статистики


В Литве теневая экономика больше, и поэтому труднее оценить доходы и потребление населения. Из-за более высокой эмиграции доход, зарабатываемый за границей, в Литве выше, чем в Эстонии. Часть доходов, полученных за границей, вероятно, расходуется дома. Поскольку средний уровень цен в Литве ниже, а транзитные потоки выше, потребление иностранцами также может увеличить показатели. Это видно по розничным продажам моторного топлива, которые в Литве на душу населения значительно выше, чем в Эстонии или Латвии. Пенсионные активы эстонцев больше, чем у литовцев. Накопление на пенсию уменьшает текущее потребление. В то же время объём вкладов в Литве сопоставим с объёмом в Эстонии.

Как бы то ни было с потреблением, но в Литве, как утверждается, люди счастливее, чем в Эстонии (источник: World Happiness Report 2019). Есть ещё один важный фактор, который влияет на благополучие — здоровье. Оно лучше у жителей Эстонии. Более половины жителей Эстонии оценивают своё здоровье как хорошее, тогда как в Литве этот показатель составляет 44%. Ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии также несколько выше, чем в Литве.

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