Жители Литвы потребляют больше, чем эстоноземельцы. Хотя зарабатывают меньше

Это удивительно, так как зарплаты и пенсии выше в Эстонии, даже если учесть более высокий уровень цен в Эстонии. Например, средняя нетто-зарплата в Эстонии в прошлом году была вдвое выше, чем в Литве, а средний уровень цен был всего на четверть выше. Средний реальный чистый доход в Эстонии в прошлом году был на 18% выше, чем в Литве, а реальное потребление, по данным Евростата, на 17% ниже. В то же время уровень бедности и безработицы в Литве выше, чем в Эстонии, а розничные продажи на душу населения ниже, даже с учётом более высокого уровня цен в Эстонии.

Действительно ли в Литве едят больше?



По данным Евростата, разница в объёмах потребления между Эстонией и Литвой обусловлена ​​четырьмя товарами или услугами: продукты питания, жильё, моторное топливо и здравоохранение. Например, по данным Евростата, в прошлом году на душу населения в Литве потреблялось на треть больше еды, чем в Эстонии. На 40% больше было потреблено мяса, а рыбы в два раза больше, чем в Эстонии. По данным Евростата, жильё в Литве было на одну пятую лучше, чем в Эстонии — либо больше по площади, либо более высокого качества. Другие данные это не подтверждают. В Литве в три раза больше людей, которые не могут позволить себе ежедневно есть мясо, рыбу или их заменитель. Среднее жилье в Литве меньше. В Литве также больше людей, у которых нет возможности помыться дома. Более низкая покупательская способность жителей Литвы также находит своё отражение в значительно более низкой цене недвижимости.



Теневая экономика затрудняет сбор статистики