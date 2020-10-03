03.10.2020, 13:10

Жители Харку негодуют: принадлежащее волости предприятие повышает стоимость воды на 40 процентов

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Тоомас Рандло, Ärileht.ee
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Жители Харку негодуют: принадлежащее волости предприятие повышает стоимость воды на 40 процентов
Marianne Kuusk

В социальных сетях многие жители волости Харку выражают свое недовольство тем, что местное муниципальное предприятие планирует значительно повысить цену на воду.

Если сейчас обычный клиент предприятия Strantum платит в волости Харку (за искл. района Тискре — Харкуярве) за воду, отвод стоков и очистку в общей сумме 3,372 за кубометр, то начиная с ноября эта сумма должна увеличиться до 4,68. При этом кубометр самой воды подорожает на 1,3 за куб (или на 39%). Это означает, что, к примеру, семья, которая платит сейчас за услуги водоснабжения 20 евро в месяц, будет платить при том же потреблении почти 28 евро в месяц.

В районе Тискре и Харкуярве, где клиентов с июля прошлого года вместо Strantum обслуживает Tallinna Vesi, стоимость услуг повысится с 2,076 до 4,68, или на 125%.

Для сравнения можно сказать, что жители столицы, являющиеся клиентами Tallinna Vesi, платят 1,52 евро за куб, в Ви ймси (Viimsi vesi) — 3,64. Выходит, что цены принадлежащего волости Харку предприятия Strantum будут выше таллиннских на 3,16, а виймсиских — на 1,04 евро.

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К сказанному можно добавить, что по состоянию на конец прошлого года самая дорогая услуга водоснабжения была в поселках Арукюла и Раазику, где работает фирма Raven OÜ (5,04 евро).

В опубликованном на домашней страничке волости Харку извещении руководитель Strantum Меэлис Хярмс объясняет повышение расценок ростом расходов, связанных с обновлением инфораструктуры и поддержанием конкурентоспособной зарплаты специалистов. Он поясняет обоснованность новых цен объективной необходимостью и считает, что они по карману жителям.

Объяснения, однако, жителей Харку не убеждают. Жители в социальных сетях относятся к планам критически и удивляются: почему насколько разнится стоимость воды в Харку, к примеру, с ценой в Таллинне или Виймси? Люди считают 40-процентный рост слишком большим!

И тем более их не может убедить приведенное на страничке Strantum сравнение с поллитровой бутылочкой воды Saaremaa vesi, которая стоит 0,39, а значит цена кубометра этой воды — 780 евро. А других, более конкретных и внятных объяснений журналист Ärileht.ee на страничке предприятия не нашел. Не услышал он их и в разговоре с руководством фирмы Strantum.

Департамент конкуренции одобрил

Департамент конкуренции утвердил новые расценки Strantum 10 сентября. По словам пресс-секретаря департамента Маарьи Уулитс, причины повышения цен были детально проанализированы.

"Главной причиной роста цен являются масштабные инвестиции и значительное расширение водопроводной и канализационной систем. Цена не менялась в течение семи лет", — пояснила Уулитс и добавила, что в цене и другие растущие расходы — на рабочую силу, электричество, обслуживание и тд.

Как сообщила представитель Департамента конкуренции, поначалу Strantum ходатайствовал о еще большем повышении расценок — фирма хотела, чтобы цена повысилась для обычного клиента до 5,2 евро за кубометр.

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