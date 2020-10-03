Жители Харку негодуют: принадлежащее волости предприятие повышает стоимость воды на 40 процентов

Если сейчас обычный клиент предприятия Strantum платит в волости Харку (за искл. района Тискре — Харкуярве) за воду, отвод стоков и очистку в общей сумме 3,372 за кубометр, то начиная с ноября эта сумма должна увеличиться до 4,68. При этом кубометр самой воды подорожает на 1,3 за куб (или на 39%). Это означает, что, к примеру, семья, которая платит сейчас за услуги водоснабжения 20 евро в месяц, будет платить при том же потреблении почти 28 евро в месяц.

В районе Тискре и Харкуярве, где клиентов с июля прошлого года вместо Strantum обслуживает Tallinna Vesi, стоимость услуг повысится с 2,076 до 4,68, или на 125%.

Для сравнения можно сказать, что жители столицы, являющиеся клиентами Tallinna Vesi, платят 1,52 евро за куб, в Ви ймси (Viimsi vesi) — 3,64. Выходит, что цены принадлежащего волости Харку предприятия Strantum будут выше таллиннских на 3,16, а виймсиских — на 1,04 евро.

К сказанному можно добавить, что по состоянию на конец прошлого года самая дорогая услуга водоснабжения была в поселках Арукюла и Раазику, где работает фирма Raven OÜ (5,04 евро).

В опубликованном на домашней страничке волости Харку извещении руководитель Strantum Меэлис Хярмс объясняет повышение расценок ростом расходов, связанных с обновлением инфораструктуры и поддержанием конкурентоспособной зарплаты специалистов. Он поясняет обоснованность новых цен объективной необходимостью и считает, что они по карману жителям.

Объяснения, однако, жителей Харку не убеждают. Жители в социальных сетях относятся к планам критически и удивляются: почему насколько разнится стоимость воды в Харку, к примеру, с ценой в Таллинне или Виймси? Люди считают 40-процентный рост слишком большим!

И тем более их не может убедить приведенное на страничке Strantum сравнение с поллитровой бутылочкой воды Saaremaa vesi, которая стоит 0,39, а значит цена кубометра этой воды — 780 евро. А других, более конкретных и внятных объяснений журналист Ärileht.ee на страничке предприятия не нашел. Не услышал он их и в разговоре с руководством фирмы Strantum.