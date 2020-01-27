27.01.2020, 08:10

Жители Эстонии за прошлый год заказали из стран третьего мира 6 млн посылок

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Hiina veebikaubamajadest tellides saab klient kauba kätte soodsamalt, mistõttu ta eelistab sealt tellida. Pildil on Omniva sortimiskeskus, kuhu pakid kõigepealt jõuavad.
Hiina veebikaubamajadest tellides saab klient kauba kätte soodsamalt, mistõttu ta eelistab sealt tellida. Pildil on Omniva sortimiskeskus, kuhu pakid kõigepealt jõuavad.Foto: Madis Veltman

В общей сложности за прошлый год в Эстонию было доставлено более 11 млн посылок, из которых 6 млн — посылки из стран третьего мира, 90% из иих— товары из Китая, пишет rus.err.ee.

Люди заказывают товары из Китая по разным причинам, нередко именно потому, что в нашей стране этих вещей просто не достать.

"Эти товары зачастую произведены без соблюдения норм, которые существуют в Европе. Также бьют тревогу станции по переработке мусора, поскольку количество мусора увеличивается. Но самая большая потеря — это налог с оборота, который государство недополучает. Если в месяц посылок приходит в среднем на 60 млн евро, то в год — примерно на 720 млн, с которых, по большей части, государство не получает налог с оборота", — пояснил директор Союза электронной торговли Тыну Вяэт.

Сейчас от налога освобождается покупка ценой менее двадцати двух евро и поставщики из Китая, чтобы не платить налог с оборота, часто указывают на посылке меньшую стоимость товара. С 2021 эта проблема частично будет решена, поскольку налог будет взыматься с первого евро.

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