Жители Эстонии за прошлый год заказали из стран третьего мира 6 млн посылок

Люди заказывают товары из Китая по разным причинам, нередко именно потому, что в нашей стране этих вещей просто не достать.

"Эти товары зачастую произведены без соблюдения норм, которые существуют в Европе. Также бьют тревогу станции по переработке мусора, поскольку количество мусора увеличивается. Но самая большая потеря — это налог с оборота, который государство недополучает. Если в месяц посылок приходит в среднем на 60 млн евро, то в год — примерно на 720 млн, с которых, по большей части, государство не получает налог с оборота", — пояснил директор Союза электронной торговли Тыну Вяэт.

Сейчас от налога освобождается покупка ценой менее двадцати двух евро и поставщики из Китая, чтобы не платить налог с оборота, часто указывают на посылке меньшую стоимость товара. С 2021 эта проблема частично будет решена, поскольку налог будет взыматься с первого евро.