Жители Эстонии за полгода истратили 54 млн евро на покупку телефонов

По данным BRC, средняя цена за проданный телефон выросла на десять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 335 евро, сообщает пресс-служба Tele2.

”В отличие от столичных квартир, различные модели телефонов подорожали сравнительно незначительно, скорее, сегодня за те же деньги можно получить больше, чем год назад. Рост средней цены за телефон обусловлен прежде всего ростом покупательской способности жителей Эстонии — у людей стало больше свободных денег, и они стали позволять себе более дорогие и лучшие устройства. Сейчас новые телефоны покупаются немного реже, но из расчёта на более долгий срок службы. Например, топовые модели стоимостью 1000 евро отлично продаются”, — сказал директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв.

”Очевидно, во втором полугодии средняя цена на телефон продолжит увеличиваться, потому что в августе-сентябре на рынке появятся новые дорогие устройства Samsung и Apple”, — прогнозирует Уусъярв.

По словам директора по продажам Tele2, у производителей смартфонов сейчас появился новый дизайнерский тренд, за которым мобильный мир с интересом наблюдает и который, очевидно, несколько спутает карты производителей: ”У многих новых телефонов камера выдвигается из корпуса, благодаря чему остаётся больше места для экрана”.

В первом полугодии в Tele2 наиболее популярными брендами мобильных устройств были Samsung, Huawei, Nokia, Apple и Xiaomi.

Самые подаваемые в Tele2 телефоны в первой половине 2019 года