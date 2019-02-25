Жители Эстонии в прошлом году купили более 40 000 новых планшетов

Директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что, согласно статистике продаж Tele2, в случае планшетов жители Эстонии в прошлом году отдавали предпочтение тем же производителям, что и мобильных телефонов — рынок совершенно ясно поделили между собой три крупные компании — Samsung, Huawei и Apple.

”У Huawei, возможно, сейчас сложные с точки зрения политики времена, но жителям Эстонии совершенно определенно нравятся и их планшеты, и телефоны — в декабре на долю Huawei пришлось почти две трети всех проданных в Tele2 планшетов”, — сказал Уусъярв.

”В общем плане мировой рынок планшетов понемногу сокращается, небольшой рост смогли продемонстрировать только Huawei и Apple. В Эстонии количество проданных за год планшетов тоже немного сократилось — на шесть процентов. Основные причины сокращения объёмов продаж планшетов — в надежности устройств и небольшом количестве обновлений. В этом году во всём мире ожидается новая волна увеличения спроса на гибридные планшеты со съёмной клавиатурой, которые могли бы конкурировать с полноразмерными ноутбуками”, — пояснил Уусъярв.

Согласно статистике BRC Market Experts, в среднем планшет в Эстонии стоил в прошлом году 265 евро, что на три процента больше, чем в 2017 году.

Самые продаваемые планшеты в Tele2 в 2018 году: