Жители Эстонии стали еще чаще пользоваться банковскими картами

”Объем карточных платежей, произведенных в продуктовых магазинах, за год не изменился — существенного падения не было даже во время кризиса. Например, на сегодняшний день операции с картами в магазинах одежды практически полностью восстановились по сравнению с периодом до введения чрезвычайного положения. Однако следует признать, что если сложить карточные платежи и использование наличных денег, то по данным банка SEB потребление сократилось на 4 процента в годовом исчислении.” — сказал руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт, комментируя статистику по карточным операциям.

Расходы на транспорт по-прежнему остаются низкими. По всей видимости, это обусловлено тем, что люди продолжают работать удаленно, и, следовательно, меньше пользуются транспортом. Безусловно, падение цен на топливо также играет роль в снижении транспортных расходов. С другой стороны, расходы жителей Эстонии в секторе товаров для дома и сада увеличились как минимум на одну пятую.

”Наряду с увеличением доли карточных платежей использование наличных также значительно сократилось. По сравнению с июнем объем сделок с наличностью сократился примерно на одну пятую по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, и в этом платежном канале в последнее время произошло некоторое восстановление, поскольку во время чрезвычайного положения использование жителями Эстонии наличности достигло исторического порога, когда общее использование наличных денег населением снизилось на 25%, а снятие наличных за дни выплаты пенсии в апреле сократилось на целых 30%”, — добавил Китт.

Сектор туризма восстанавливается с трудом, в то время как сектор культуры и развлечений постепенно встает на ноги. Потребление в сфере культуры и развлечений сейчас всё еще на 40% ниже, чем ожидалось в июне, что говорит о том, что сектору еще предстоит обширное восстановление.