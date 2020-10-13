Жители Эстонии среди стран Балтии меньше всего выбрасывают еды

Почти 70% респондентов ответили, что умеют экономить еду, но, тем не менее, много продуктов оказываются в мусорном ведре. Согласно опросу, меньше всего еды выбрасывают жители Эстонии. В то время как 1-2 раза в неделю выбрасывали продукты 58% жителей Эстонии, в Латвии этот показатель составлял 74%, а в Литве — 80%. 74% жителей Эстонии считают себя достаточно осведомленными в вопросах сокращения пищевых отходов. При этом у 26% отсутствуют какие-либо знания по этой теме.

Наиболее частыми причинами возникновения пищевых отходов респонденты считают отсутствие порядка в холодильнике, приготовление большого количества еды и покупку лишних продуктов. Чаще всего в мусорное ведро отправляются фрукты и овощи, домашняя еда и выпечка.

”Результаты опроса показывают, что большая часть пищевых отходов образуется, потому что, приходя в магазин, люди не знают, что у них уже есть дома — это приводит к ситуации, когда холодильник переполнен продуктами, и волей-неволей часть из них попадает в мусорную корзину”, — сказала руководитель социально ответственного предпринимательства Rimi Катрин Батс. ”Многие люди любят готовить, но не знают, что можно сделать с остатками обеда или ужина. На самом деле существуют простые решения для сокращения пищевых отходов: нужно тщательно продумать список продуктов, готовить в маленьких количествах и использовать оставшуюся еду для приготовления нового блюда. В последнее время в интернете очень много таких рецептов — нужно только их найти. Это очень простые действия, которые позволят сэкономить продукты питания и деньги, а также уменьшить вред, наносимый экологии”, — добавила она.

”Хотя, согласно нашему опросу, жители Эстонии выбрасывают меньше продуктов по сравнению с другими жителями Балтии, на самом деле ситуация в Эстонии тоже не так хороша”, — сказала Катрин Батс. ”Эстонский институт в Стокгольме только что подвел промежуточные результаты нового исследования, которое показало, что потери продуктов питания в домохозяйствах Эстонии увеличиваются. Люди думают, что они потребляют пищу более рационально, чем на самом деле. Таким образом, пища, которую можно было употребить тем или иным способом, оказывается в мусорном ведре. Согласно исследованию 2014-го года, пищевые отходы на душу населения составляли 19,5 кг пищи в год, но эти цифры растут”.