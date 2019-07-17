Жители Эстонии считают: предпринимательство приносит до 3000 евро в месяц

Более 5000 евро в месяц надеются зарабатывать 12% латышей и по 8% эстонцев и литовцев, сообщается в пресс-релизе банка.

Литовцам наибольший коммерческий потенциал видится в торговле (21%), тогда как латыши отдают предпочтение производству (17%), а эстонцы — иным услугам (14%). В Эстонии и Латвии примерно 50% респондентов, планирующих заняться предпринимательством, считают, что для начала своего бизнеса требуется не менее 5000 евро начального капитала, в Литве такого же мнения придерживаются 44%.

В Эстонии и Латвии (32% и 27% соответственно) было больше тех, по мнению которых для начала бизнеса требуется не менее 10 000 евро начального капитала; из литовских респондентов это мнение разделили лишь 19%. 20% литовцев, 14% латышей и 8% эстонцев считают, что начать бизнес можно, имея до 2000 евро.

”Эстонский начинающий предприниматель полагает, что при создании фирмы в нее необходимо в самом начале вложить больше денег, и сделать это нужно за счет своих сбережений, а по возможности и за счет дополнительного финансирования. Начинающие предприниматели считают, что для успешного старта нужны и навыки, и амбиции”, — рассказал руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.

В исследовании приняли участие более 3000 человек из стран Балтии, из которых предпринимательством так или иначе занимаются более 700 человек и почти 800 думают о том, чтобы стать предпринимателями.