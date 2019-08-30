Жители Эстонии предпочитают ноутбуки за 600-700 евро

Статистика продаж онлайн-универмага 1a.ee за этот год демонстрирует, что на приобретение новых ноутбуков жители Эстонии тратят в среднем 600-700 евро. Все популярнее становятся ноутбуки с быстрыми дисками SSD и уже установленной операционной системой.
Поскольку наряду с рождественским периодом именно осень — это время, когда люди приобретают больше всего новых рабочих инструментов и техники, исполнительный директор онлайн-универмага Лаур Матиесен составил список советов, на которые следует обратить внимание, выбирая новый ноутбук.
Определите бюджет
Ноутбуки могут стоить от пары сотен до нескольких тысяч евро, и поэтому в первую очередь следует обдумать, сколько именно вы готовы потратить на новое устройство. Составляя калькуляцию, следуют также учесть и все необходимые дополнительные покупки: например, принтер, док-станцию для ноутбука и т.п.
”Статистика продаж онлайн-универмага 1a.ee показывает, что жители Эстонии чаще всего покупают ноутбуки, цена которых составляет 600-700 евро, — пояснил Матиесен. — За эти деньги можно выбрать как подходящую для офисной работы модель с очень хорошей производительностью, так и более мощную машину для требовательных задач”.
Подумайте, как будет использоваться компьютер
Одна из основных ошибок, которые люди делают, покупая ноутбук — игнорирование реальных потребностей и надежда на то, что устройство окажется универсальным и подойдет для любых дел. Это, разумеется, может быть верным в отношении топовых моделей, но, если основная цель — редактировать документы, заходить в Интернет и совершать видеозвонки, нет смысла приобретать дорогой напичканный новейшими технологиями ноутбук, потенциал которого никогда не раскроется. Если вы сами не можете достаточно хорошо оценить ноутбук, обязательно обратитесь за советом к специалисту.
”Ноутбуки можно условно разделить на три широких группы: домашние и офисные компьютеры, компьютеры бизнес-класса и игровые компьютеры. Если первая категория предназначена для ”обычных пользователей”, то, например, в случае компьютеров для бизнеса больше внимания уделяется весу, чтобы устройство было проще носить с собой, а также емкости аккумулятора”, — сказал Матиесен.
”Для игровых компьютеров очень важны хорошие процессор и видеокарта — в результате они прекрасно подходят не только для игр, но и для работы с мультимедиа. Компьютеры этой категории стоят 1-2 тысячи евро, причем статистика показывает, что чаще всего для игр покупают ноутбуки брендов Lenovo, Asus и MSI”, — добавил Матиесен.
Выберите экран подходящего размера
Ноутбуки с 13-14-дюймовыми экранами, как правило, более легкие и их удобно носить с собой. Напротив, ноутбуки с экранами диагональю 17-18 дюймов или больше хорошо использовать для обработки видео и фотографий. Кроме того, на большом экране приятнее играть.
”Если компьютер будет чаще стоять на столе, можно порекомендовать выбирать более крупный экран, поскольку это заметно повысит удобство использования, — отметил Матиесен. — Хороший промежуточный вариант — устройство с 15,6-дюймовым экраном. Именно такие машины продаются больше всего”.
И, конечно же, не стоит выбирать ноутбук, исходя только из внешнего вида или цвета.
Убедитесь в возможности использования нужных аксессуаров
Хотите ли вы пользоваться мышью, загружать в компьютер снимки с фотоаппарата, использовать проводные наушники? Все эти и многие другие аксессуары требуют отдельных разъемов для подключения — поэтому убедитесь в том, что у приобретаемого ноутбука достаточно гнезд USB, имеется разъем для наушников и все прочие необходимые интерфейсы.
ТОП
”Сегодня все большее распространение получают подключаемые без проводов по Bluetooth аксессуары — например, наушники, динамики, мыши и даже принтеры, но иногда бывает необходимо использовать проводные дополнительные устройства. Возможность их использования следует продумать заранее”, — прокомментировал Матиесен.
Узнайте о сильных сторонах бренда
Как правило, ноутбук хорош лишь настолько, насколько хороша выпустившая его компания. Важность брендов не стоит недооценивать. Согласно статистике продаж 1a.ee, любимыми брендами жителей Эстонии являются Lenovo, Asus и Acer, которые, по словам Матиесена, отличаются высоким качеством, однако хороший ноутбук можно выбрать и среди других брендов.
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