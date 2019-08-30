Жители Эстонии предпочитают ноутбуки за 600-700 евро

Поскольку наряду с рождественским периодом именно осень — это время, когда люди приобретают больше всего новых рабочих инструментов и техники, исполнительный директор онлайн-универмага Лаур Матиесен составил список советов, на которые следует обратить внимание, выбирая новый ноутбук.



Определите бюджет

Ноутбуки могут стоить от пары сотен до нескольких тысяч евро, и поэтому в первую очередь следует обдумать, сколько именно вы готовы потратить на новое устройство. Составляя калькуляцию, следуют также учесть и все необходимые дополнительные покупки: например, принтер, док-станцию для ноутбука и т.п.

”Статистика продаж онлайн-универмага 1a.ee показывает, что жители Эстонии чаще всего покупают ноутбуки, цена которых составляет 600-700 евро, — пояснил Матиесен. — За эти деньги можно выбрать как подходящую для офисной работы модель с очень хорошей производительностью, так и более мощную машину для требовательных задач”.



Подумайте, как будет использоваться компьютер

Одна из основных ошибок, которые люди делают, покупая ноутбук — игнорирование реальных потребностей и надежда на то, что устройство окажется универсальным и подойдет для любых дел. Это, разумеется, может быть верным в отношении топовых моделей, но, если основная цель — редактировать документы, заходить в Интернет и совершать видеозвонки, нет смысла приобретать дорогой напичканный новейшими технологиями ноутбук, потенциал которого никогда не раскроется. Если вы сами не можете достаточно хорошо оценить ноутбук, обязательно обратитесь за советом к специалисту.