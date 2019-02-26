Жители Эстонии по-прежнему активно пользуются кредитными картами для повседневных покупок

По электронным каналам совершались в основном покупки связанные с путешествиями, отдыхом, платежами авиакомпаниям и отелям. Большинство покупок, совершённых через платежные терминалы, были произведены в супермаркетах и магазинах потребительских товаров и товаров повседневного спроса. Объем транзакций через платежные терминалы сегодня более чем в три раза превышает объем покупок, совершаемых через Интернет. В то же время объем интернет-покупок явно увеличивается, превысив как в прошлом, так и в позапрошлом году 30%-й рубеж роста.

”Данные последних лет показывают, что люди активно используют кредитные карты, в основном для своих повседневных покупок, при этом возрастает количество и объем покупок в интернете. Это вполне логично, поскольку выбор товаров и услуг, предлагаемых сегодня в интернет-магазинах, значительно шире, чем годы назад, увеличилось также количество надежных предприятий, предлагающих товары в интернете. Именно крупные и надежные интернет-универмаги играют важную роль в изменении таких тенденций. По нашим прогнозам, эта тенденция продолжится и в будущем”, — сказал член правления SEB Айнар Леппанен, комментируя изменения в использовании кредитных карт.

