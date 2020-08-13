Жители Эстонии оставляют курьерам больше чаевых, чем жители Латвии и Литвы

По словам исполнительного директора Wolt в странах Балтии Лийз Ристал, обычно курьеры не рассчитывают получить чаевые. ”Конечно, настроение работников повышается, когда они получают чаевые, но ожидания нет. Система оплаты выстроена таким образом, что курьеры получают достойную оплату независимо от чаевых”, — говорит она. Чаевые можно оставить курьеру через приложение во время завершения заказа или наличными.

”Во время дождливой и ветренной погоды, когда люди предпочитают остаться дома, также видно, что пользователи выше ценят работу курьеров. Подобная реакция со стороны пользователей была и во время вспышки коронавируса, когда пользователи оставляли чаевые в два раза больше, чем обычно”, — говорит Ристал. Не всегда благодарность выражается в деньгах. Например, курьерам дарят шоколадки, бутылку воды в жаркий день или дети дарят свои рисунки.

За первое полугодие эстоноземельцы оставили курьерам в два раза больше чаевых, чем жители Латвии и Литвы. Наблюдая за статистикой последних двух месяцев, можно сказать, что разница стала сокращаться, а размер чаевых стал расти в Литве.