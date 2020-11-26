Жители Эстонии не намерены урезать траты на новогодние подарки

Люди надеются найти в подарочной упаковке сюрпризы и практичные подарки, которые также носят личный характер.

Новогодние подарки и украшение дома — самая любимая новогодняя традиция

”По данным опроса, 71% жителей Эстонии считает, что наиболее популярная традиция это украшение дома перед новогодними праздниками, далее следует обмен подарками (68%). Эти традиции останутся неизменными в период пандемии: при ограничении личных встреч, жители Эстонии не планируют сокращать количество подарков в этом году”, — рассказывает Алексей Михайлов, глава Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне. По его словам, вместо обычных поисков подарков в торговых центрах 33% респондентов выберут интернет-покупки, а 10% респондентов отправят их курьером.

Существует много разных традиций связанных с новогодними подарками в Эстонии, но большинство (42%) дарят небольшие подарки всем членам семьи. 29% респондентов заранее делятся своими пожеланиями с семьёй, а 28% дарят подарки только детям.

Сюрпризы и практичные подарки

Опрос показал, что 47% жителей Эстонии очень любят сюрпризы. Почти половина, 45% — практичные подарки для дома или личного пользования: кухонная утварь, постельное бельё, одеяла и одежда.

”Благодаря опросу видно, что большинство жителей Эстонии смотрят на подарки с практичной точки зрения. Молодые люди, от 18 до 29 лет, особенно любят подарки, которые могут использовать в повседневности, а люди старшего возраста предпочитают сюрпризы. 40% людей хотели бы получить подарок, сделанный своими руками. Необходимость более личного подхода и внимания в этом году возросла”, — говорит А. Михайлов.

Большинство планируют потратить до 100 евро на подарки

Опрос показал, что более половины жителей Эстонии — 58%, планируют потратиться на подарки также, как и в прошлом году, или больше. Оставшаяся часть респондентов планирует потратить меньше денег, чем обычно. В этом году больше всего экономят на праздничной одежде, обуви и путешествиях.

Основная часть новогодних трат уйдёт на подарки, 37% респондентов планирует потратить на подарки до 100 евро, а треть отвела на подарки от 100 до 200 евро, а четверть респондентов планирует потратить более 200 евро. Жители Эстонии покупают несколько подарков к Новому году: 58% покупают подарки для 3-6 человек, а 27% для более чем 6 человек.