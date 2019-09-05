Жители Эстонии могут потребовать у немецкого автогиганта деньги назад

Хотя тысячи колесящих по Эстонии машин Volkswagen, Audi, Seati и Škoda c обманывающим программным обеспечением, которое занижает уровень выхлопных газов (бортовой компьютер своих автомобилей с дизельными двигателями производитель снабжал специальным программным обеспечением, которое занижало показатели выброса вредных веществ, прежде всего оксида азота), никто не освобождает владельцев от обязанности привести свои машины в порядок. Если это не будет сделано — техосмотр не пройдешь.

Адвокаты утверждают, что есть и другая возможность: обратиться в суд с иском против Volkswagen и потребовать потраченные на покупку автомобиля деньги назад.

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