Жители Эстонии могут потребовать у немецкого автогиганта деньги назад
У многих эстоноземельцев есть возможность обратиться в концерн Volkswagen и потребовать за свой автомобиль, чей возраст составляет несколько лет, деньги обратно, пишет Äripäev.
У многих эстоноземельцев есть возможность обратиться в концерн Volkswagen и потребовать за свой автомобиль, чей возраст составляет несколько лет, деньги обратно, пишет Äripäev.
Хотя тысячи колесящих по Эстонии машин Volkswagen, Audi, Seati и Škoda c обманывающим программным обеспечением, которое занижает уровень выхлопных газов (бортовой компьютер своих автомобилей с дизельными двигателями производитель снабжал специальным программным обеспечением, которое занижало показатели выброса вредных веществ, прежде всего оксида азота), никто не освобождает владельцев от обязанности привести свои машины в порядок. Если это не будет сделано — техосмотр не пройдешь.
Адвокаты утверждают, что есть и другая возможность: обратиться в суд с иском против Volkswagen и потребовать потраченные на покупку автомобиля деньги назад.
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