Жители Эстонии любят совершать покупки в интернет-магазинах Великобритании. Что изменится после брексита?

По заверениям логистической компании DPD, это означает, что по крайней мере до конца 2020 года процедуры оформления заказов в британских интернет-магазинах и отправки в Великобританию посылок никак не изменятся.

”Срок выхода Великобритании из Европейского союза наступит уже в эту пятницу, и вероятно, что Европейский парламент ратифицирует сегодня соглашение о выходе. Это означает, что мы вступим в переходный период, который не внесет никаких изменений в интернет-торговлю между Великобританией и Эстонией, — уверил исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. — Заказывать товары в британских интернет-магазинах, в т. ч. на британском Amazon, но не только, можно будет, как и прежде. На отправку посылок в Великобританию брексит также никакого влияния не окажет по меньшей мере до конца года”.

”Тем не менее, результаты и вероятное влияние на интернет-торговлю переговоров, которые стартуют с началом переходного периода, пока неизвестны, но по крайней мере к ним можно быть готовым”, — рассказал Кирсс, добавив, что компания DPD давно подготовилась к любым возможным решениям по брекситу, чтобы обеспечить максимально плавное функционирование онлайн-торговли.