Жители Эстонии любят совершать покупки в интернет-магазинах Великобритании. Что изменится после брексита?

Согласно общеевропейскому исследованию, проведенному по заказу DPD в прошлом году, до 70% респондентов, совершающих покупки в европейских интернет-магазинах, обещали отказаться от онлайн-шопинга в британских магазинах, если вследствие брексита возрастут таможенные сборы, усилится бюрократия или удлинятся сроки поставок.
Из числа эстонских покупателей, пользующихся британскими интернет-магазинами, 63% ответили, что откажутся от их услуг, если в результате брексита без сделки заказы обрастут дополнительными налогами и сборами.
”С учетом того, что Великобритания среди жителей нашей страны на втором месте по популярности для совершения покупок в Интернете, влияние брексита без сделки на онлайн-торговлю в любом случае было бы весомым, — прокомментировал исполнительный директор DPD Eesti. — Согласно прошлогоднему исследованию DPD, 61% интернет-покупок жители Эстонии совершают в китайских магазинах. Великобритания с 37% — на втором месте”.
Исследование, проведенное недавно DPD, также продемонстрировало, что 69% британских респондентов, совершающих покупки в Интернете, вовсе прекратят заказывать товары за рубежом в случае брексита без сделки.
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